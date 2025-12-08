Ft
Kiderült a titok, Szabó Tímea megdöbbentő vallomása a Klubrádióban

2025. december 08. 05:49

A műsort így promózzák: Orbán a belpolitikájával csak égetni tudja ma magát, ezért flipperezik Moszkva és Washington között.

2025. december 08. 05:49
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Engedjék meg a kedves olvasók, hogy ezúttal bocsánatkéréssel kezdjem a mai jegyzetemet. Pár napja írtam már Szabó Tímeáról, és most ismét róla fogok írni. Na nem azért, mintha annyira érdekes lenne a személye, főként annak fényében, hogy nagy valószínűséggel ez a pár hónap lesz a hattyúdala a magyar politikai életben.

Sokkal inkább azért foglalkozom ismét vele, mert a Klubrádió Hetes stúdió című műsorában leleplezte magát, és ezen keresztül rávilágított arra is, hogy a teljes baloldal egy álomvilágban él, nem érdekli őket a valóság, egész egyszerűen nem foglalkoznak a tényekkel.

Korábbi írásomban  megmutattam, hogy a mikroszkóp alatt sem látható népszerűséggel rendelkező Párbeszéd képviselője a  Facebook-oldalán milyen olcsó, silány, pusztán a hergelés miatt megszületett poszttal igyekezett felhívni magára a figyelmet és közben természetesen Magyar Péter kedvében járni:

»Hogy lehet az, hogy Magyarország miniszterelnöke jobban szereti Moszkvát, mint Budapestet? Viktor, ez hazaárulás!«

A mostani klubrádiós szereplésében is maradt ezen a vonalon, ismét Orbán Viktor külpolitikáját vette célba, azonban közben, mint ahogy a cikk elején írtam, leleplezte a komplett baloldal tudatlanságát. A műsort a következő címmel promózzák: Orbán a belpolitikájával csak égetni tudja ma magát, ezért flipperezik Moszkva és Washington között.

Döbbenetes!

Csak a miheztartás végett: Orbán Viktor annyira égeti le magát már tizenöt éve a belpolitikájával, hogy eddig négyszer győzött egymás után kétharmados fölénnyel az országgyűlési választásokon. Csak ezt az aprócska tényt felejtették el Szabóék a magasröptű, világmegváltó beszélgetésük során.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

