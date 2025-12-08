„Engedjék meg a kedves olvasók, hogy ezúttal bocsánatkéréssel kezdjem a mai jegyzetemet. Pár napja írtam már Szabó Tímeáról, és most ismét róla fogok írni. Na nem azért, mintha annyira érdekes lenne a személye, főként annak fényében, hogy nagy valószínűséggel ez a pár hónap lesz a hattyúdala a magyar politikai életben.

Sokkal inkább azért foglalkozom ismét vele, mert a Klubrádió Hetes stúdió című műsorában leleplezte magát, és ezen keresztül rávilágított arra is, hogy a teljes baloldal egy álomvilágban él, nem érdekli őket a valóság, egész egyszerűen nem foglalkoznak a tényekkel.