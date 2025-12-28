Ft
putyin magyar péter raskó györgy sátán tanácsadó Orbán Viktor európa

Előkerült Raskó György, a Tisza Párt nagy támogatója, tanácsadója, és ledobta az atomot: szerinte Putyin a Sátán jeles szolgája

2025. december 28. 09:04

Raskó György szerint „e szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik”.

2025. december 28. 09:04
null

Karácsony után előkerült Raskó György, Magyar Péter tanácsadója is. Mint közösségi oldalán fogalmazott: 

van valami született gonoszság Putyinban, amilyen élvezettel bombáztatta Kijevet Karácsony napján”. 

Az agrárközgazdász kiemelte, hogy a BBC helyszíni képei szerint az orosz elnök direkt a civil lakosságot vette célba. Ez véleménye szerint „iszonyú pusztítás, pofán vágása minden civilizációs értéknek, beleértve a keresztény vallást is, amely ortodox változatáért látszólag ő is lelkesedik”. 

Majd azzal folytatta, hogy 

ez csak megtévesztés, Putyin a Sátán egyik jeles szolgája itt a Földön, aki meggyőző buzgósággal teljesíti küldetését”.

„E szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik. Díszes társaság” – sorolta a tiszás szakértő.

Raskó György gondolatait azzal zárta, „Európa pusztulásán e sötét erők dolgoznak sajnos sikerrel.  A civilizált Európa meg mint kígyó által megbűvölt béka, lemerevedve, tehetetlenül várja végzetének beteljesedését. Félek, hogy ez még a mi életünkben bekövetkezik. Nem látok hatásos áfiumot ellene”.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bokrosbirka
2025. december 28. 11:37
Nem hazudtolja meg Tiszás képességeit a vén geci! A temető üresen tátong ez meg itt osztaná az észt, ami neki hiányzik!
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. december 28. 11:23
Az EU balfaszai meg tiltakozva a béke ellen, a háború erőltetésével Putyin igényeit példásan ki is szolgálják, hogy csak még tovább és jobban bedarálhassa Ukrajnát. Ha Putyin sátán, akkor ezek a sátán kutyái.
Válasz erre
2
0
haxima
2025. december 28. 10:45
Én látok. Írd le még sokszor, h Putyin a sátán. Színezd át a profilképedet. Ez legyőzi a nagybetűs Gonoszt
Válasz erre
3
0
ezredes-2
•••
2025. december 28. 10:44 Szerkesztve
te, gané. Hogy állna, az a mocsok pofád, ha a villádba betörnének a narko-fűhrer, harci hörcsög fogdmegjei és vinnének a g..be a frontra?! MI? majomállat, mikor hallottad PUTYINT-csak 1-szer!-gőgösen, követelőzően, vérszomjasan, stb...nyilatkozni? De, nagy kár, hogy nem vagy hohol és nem vittek be erőszakkal az utcáról. De, -sztem- te, is a netanya-i tengerpartról osztanád azt, a sok eszedet, B+. Mint, a timur, a "mindics"...gané..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!