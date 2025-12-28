Előkerült Raskó György, a Tisza Párt nagy támogatója, tanácsadója, és ledobta az atomot: szerinte Putyin a Sátán jeles szolgája

Putyin már látja a fényt az alagút végén: egyáltalán nem tartja kizártnak a békekötést az orosz elnök
Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg.
Raskó György szerint „e szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik”.
Karácsony után előkerült Raskó György, Magyar Péter tanácsadója is. Mint közösségi oldalán fogalmazott:
van valami született gonoszság Putyinban, amilyen élvezettel bombáztatta Kijevet Karácsony napján”.
Az agrárközgazdász kiemelte, hogy a BBC helyszíni képei szerint az orosz elnök direkt a civil lakosságot vette célba. Ez véleménye szerint „iszonyú pusztítás, pofán vágása minden civilizációs értéknek, beleértve a keresztény vallást is, amely ortodox változatáért látszólag ő is lelkesedik”.
Majd azzal folytatta, hogy
ez csak megtévesztés, Putyin a Sátán egyik jeles szolgája itt a Földön, aki meggyőző buzgósággal teljesíti küldetését”.
„E szemétláda alaknak udvarol Trump, Orbán, Marine Le Pen, Salvini, Fico és társaik. Díszes társaság” – sorolta a tiszás szakértő.
Raskó György gondolatait azzal zárta, „Európa pusztulásán e sötét erők dolgoznak sajnos sikerrel. A civilizált Európa meg mint kígyó által megbűvölt béka, lemerevedve, tehetetlenül várja végzetének beteljesedését. Félek, hogy ez még a mi életünkben bekövetkezik. Nem látok hatásos áfiumot ellene”.
