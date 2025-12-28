Előkerült Raskó György, a Tisza Párt nagy támogatója, tanácsadója, és ledobta az atomot: szerinte Putyin a Sátán jeles szolgája

Karácsony után előkerült Raskó György, Magyar Péter tanácsadója is. Mint közösségi oldalán fogalmazott:

van valami született gonoszság Putyinban, amilyen élvezettel bombáztatta Kijevet Karácsony napján”.

Az agrárközgazdász kiemelte, hogy a BBC helyszíni képei szerint az orosz elnök direkt a civil lakosságot vette célba. Ez véleménye szerint „iszonyú pusztítás, pofán vágása minden civilizációs értéknek, beleértve a keresztény vallást is, amely ortodox változatáért látszólag ő is lelkesedik”.