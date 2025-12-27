a hadsereg minden irányban támad a „különleges hadművelet” övezetében, az ukrán fél pedig továbbra is sikertelenül próbálja megállítani a támadást.

A tábornok szerint a donyecki régióban lévő Kosztyantinivka város területének több mint fele az orosz ellenőrzés alá került, és az orosz erők gyors ütemben közelednek Szlovjanszkhoz.

Geraszimov azt hangoztatta, hogy az orosz Nyugat csapatcsoport felszámolja a Harkiv megyei régióban, Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erőket, az Észak egységei pedig folytatják a „biztonsági övezet” létrehozását. A tanácskozáson szó esett még több kisebb település orosz ellenőrzés alá vonásáról is.

„Ma, az önök jelentései és a harci érintkezés vonalán megfigyelt ütem alapján ítélve érdekeltségünk abban, hogy az ukrán katonai alakulatokat kivonják az általuk ellenőrzött területekről – különböző okokból – gyakorlatilag nullára csökkent” – mondta az orosz elnök a katonai vezetőknek.

Mint fogalmazott, Oroszország fegyveres úton fogja megoldani a „különleges hadművelet” összes feladatát, ha Ukrajna nem akarja azt békésen lezárni. Azt hangoztatta, hogy Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) elfoglalása „kedvező feltételeket teremt a támadás további folytatásához és a Donyecki Népköztársaság teljes felszabadításához”.