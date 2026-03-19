Szoboszlaiékat fűtheti a revansvágy – álommeccsekkel folytatódik a Bajnokok Ligája!

Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt
Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot. Francesca Rivafinoli írása.
Kialakult a negyeddöntő párosítása a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool ismét összecsap a PSG-vel.
Szerda este kialakult a negyeddöntő párosítása a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásában: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd, amellyel az előző idényben a nyolcaddöntőben találkozott, s akkor tizenegyesekkel alulmaradt vele szemben.
A francia és az angol csapat tavaly márciusi párharcában a Vörösök idegenben 1–0-ra nyertek Harvey Elliott találatával, a liverpooli visszavágón azonban Ousmane Dembélé góljával a PSG győzött ugyanilyen különbséggel, így hosszabbításba torkollott a csata. A ráadásban nem esett újabb gól, jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyet 4–1-re a párizsi együttes nyert meg, miután a hazaiaktól Darwin Núnez és Curtis Jones is hibázott (Szoboszlai nem lőtt büntetőt, mert addigra már lecserélték).
A Liverpool idén a negyeddöntőben vághat vissza a PSG-nek. A párharc első meccsét ezúttal is Párizsban játsszák majd, a visszavágóra pedig az Anfielden kerül sor.
A tavalyi párharc visszavágójának összefoglalója
Ugyanezen az ágon a 15 BEK/BL-sikerével rekorder Real Madrid a hatszoros győztes Bayern Münchennel csap össze az elődöntőbe kerülésért. A spanyol sztárgárda a negyeddöntőben a Manchester Cityt búcsúztatta kettős győzelemmel (3–0, 2–1), míg a bajorok 10–2-es összesítéssel verték ki a legjobb tizenhat mezőnyének egyetlen olasz csapatát, az Atalantát.
A másik ágon összekerült egymással a Barcelona és az Atlético Madrid. A két együttes legutóbb a spanyol Király-kupa elődöntőjében találkozott egymással, akkor a fővárosiak otthon 4–0-ra kiütötték a katalánokat, akik otthon csak három gólt tudtak ledolgozni a hátrányukból (3–0), így Diego Simeone csapata jutott be a fináléba.
Atlético Madrid–Barcelona 4–0 (2026. február 12.)
Az angol bajnoki éllovas Arsenalnak jó esélye van arra, hogy egymást követő második évben is bejusson a legjobb négy közé a BL-ben, ellenfele a negyeddöntőben a legkevésbé erősnek tűnő együttes, a lisszaboni Sporting lesz.
A párharcok első meccseit április 7-én és 8-án, a visszavágókat egy héttel később, 14-én és 15-én rendezik. A negyeddöntőben és az elődöntőben minden meccs 21 órakor kezdődik. Az elődöntő első mérkőzéseire április 28-án és 29-én, a második találkozókra május 5-én és 6-án kerül sor. A döntőt május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában játsszák.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)
Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)
A NEGYEDDÖNTŐ PONTOS PROGRAMJA
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 7., kedd
21.00: Sporting CP–Arsenal
21.00: Real Madrid–Bayern München
Április 8., szerda
21.00: Barcelona–Atlético Madrid
21.00: PSG–Liverpool
VISSZAVÁGÓK
Április 14., kedd
21.00: Atlético Madrid–Barcelona
21.00: Liverpool–PSG
Április 15., szerda
21.00: Arsenal–Sporting CP
21.00: Bayern München–Real Madrid
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP
***
