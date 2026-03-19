Szoboszlaiékat fűtheti a revansvágy – álommeccsekkel folytatódik a Bajnokok Ligája!

Szerda este kialakult a negyeddöntő párosítása a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásában: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd, amellyel az előző idényben a nyolcaddöntőben találkozott, s akkor tizenegyesekkel alulmaradt vele szemben.

A francia és az angol csapat tavaly márciusi párharcában a Vörösök idegenben 1–0-ra nyertek Harvey Elliott találatával, a liverpooli visszavágón azonban Ousmane Dembélé góljával a PSG győzött ugyanilyen különbséggel, így hosszabbításba torkollott a csata. A ráadásban nem esett újabb gól, jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyet 4–1-re a párizsi együttes nyert meg, miután a hazaiaktól Darwin Núnez és Curtis Jones is hibázott (Szoboszlai nem lőtt büntetőt, mert addigra már lecserélték).