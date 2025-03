Éjszakába nyúló dráma Liverpoolban: összetörték Szoboszlai álmát

Liverpool (angol)–PSG (francia) 0–2 (0–1) – tizenegyesekkel

Liverpool, Anfield Road. Vezeti: Kovács István

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (Quansah, 73.), I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Szoboszlai (H. Elliott, 106.), Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 91.) – Szalah, Diogo Jota (D. Núnez, 73.), Luis Díaz (Gakpo, 101.). Menedzser: Arne Slot

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Beraldo, 90+2.), W. Pacho, N. Mendes – J. Neves (G. Ramos 120+1.), Vitinha, F. Ruíz (Zaire-Emery, 91.) – Kvarachelia (Li Kang In, 101.), O. Dembélé, Barcola (Doué, 67.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (12.)

Mindkét csapat az odavágóval megegyező összeállításában lépett az Anfield gyepére kedd este, parádés atmoszférában, Kovács István játékvezetése mellett.

Az első meccs hőse, Alisson előrevágott indítása után jött az első ígéretes Liverpool-lehetőség, majd Szoboszlai vett mellre elegánsan egy labdát a tizenhatoson belül, tette is a lendületből érkező Alexis Mac Allisternek, aki kis híján gólpasszt adott – remek keresztje után azonban Mohamed Szalah gólhelyzeténél óriásit mentett a közbelépő Nuno Mendes. Az űrszezont futó egyiptomi kisvártatva megint betalálhatott volna, mellétekerte a nála maradó labdát, alig öt perc leforgása alatt máris több komoly lehetősége adódott a Vörösöknek, mint az első meccsen összesen.

Pont, mint Párizsban: helyzetek itt, gól ott

Nem ízlett a PSG-nek a Liverpool magas letámadása, sorjáztak a hazai helyzetek, az első tíz perc alapján a meccs tökéletes tükörképe volt az odavágónak. A gólforgatókönyv viszont ahhoz hasonlóan alakult: ezúttal a franciák értékesítették első épkézláb helyzetüket. Egy villámgyors ellentámadás végén Ibrahima Konaté balszerencsésen csúszott be a kivetődő Alisson elé, az oldalról betett labda így éppen Ousmane Dembelé elé került, köszönte szépen, üres kapu, 0–1 – a párizsiak 12 perc alatt ledolgozták hátrányukat.

Őrült rohanás kezdődött, helyzetek, védések mindkét oldalon, Donnarumma sem unatkozott, de Alisson is ott folytatta, ahol legutóbb abbahagyta, két ziccernél is hárított. A félidő végére konszolidálódott némelyest a helyzet, Dembélé és Kvarachelia megpattanó tekerése okozott még riadalmat, a 45. percben pedig egy, a vendég tizenhatosnál történt Fabián Ruiz, Szoboszlai-kontaktnál maradt néma a síp – kiváló első félidőt láthattunk.

Tűzijáték, elvett Szoboszlai-gól

A nyitó felvonás első fele a Liverpoolé, a második a párizsiaké volt, Szoboszlai Dominik 22 passza mellett egy-egy lövéssel, szereléssel és szabálytalansággal zárta ezt a periódust. A fordulás után a szabálytalanságok, a játék tördelése került előtérbe, érződött, hogy a tét növekedésével egyre idegesebbek lehetnek a felek. Az 53. percben aztán egy hazai tűzijáték és egy Trent Alexander-Arnold kapufa után Szoboszlai betalált, ám Luis Díaz már az akció elején lesen tartózkodott, a találatot így érvénytelenítették. Megint átvette a kezdeményezést a Liverpool, előbb a magyar középpályás lövésénél blokkolt hatalmasat Pacho, a szöglet után pedig Díaz fejesét ütötte ki bravúrral Donnarumma. Párizsi blokkok tömkelege következett, nem tudott eljutni a labda az olasz hálóőr kapujáig, aztán Donnarumma kért ápolást. A 66. minutumban Mendes szabálytalansága után Szalah nem kapott szabadrúgást jó helyről, majd Szoboszlainak volt két jó mentése hátul. A rendes játékidő utolsó húsz percére 1–1-es összesített állással és a Diogo Jota helyére beálló Darwin Núnezzel fordult rá a Liverpool, amely Alexander-Arnoldot viszont elvesztette egy balszerencsés sérülés következtében.

Hőssé válhatott volna a kényszerű csereember

Az angol válogatott szárnyvédő helyére kényszerből beálló, normál esetben belső bekk Jarrel Quansah így is majdnem hős lett: rögtön egy ígéretes beadással és fejessel nyitott, a 80. percben pedig a kapufát is eltalálta bevetődve (igaz, az asszisztens szerint lesről). Ment előre a Liverpool, a PSG-nek kaput eltaláló lövése sem volt a második félidőben, de nem tudta dűlőre vinni a párharcot a Slot-legénység, a túlórára maradt tehát a továbbjutás eldöntése.

A hosszabbításra a sárga lapos Mac Allistert Curtis Jones váltotta, két ordító vendéghelyzettel indult a ráadás. A második tizenöt percre Slot behozta a párizsi odavágót csereként eldöntő Harvey Elliottot, ezúttal a csalódott Szoboszlai Dominik helyére: a legbiztosabb tizenegyesrúgó Szalahot ezúttal fent hagyta a pályán a holland mester. Ez az etap is egy orbitális Alisson-védéssel indult, aztán Konatét is le kellett cserélni, Endo Vataru is kényszerposztra érkezett.

A lutri döntött: elcsendesedett az Anfield

Nem hozott döntést a két mérkőzés jó 210 percnyi játékideje, jöhetett a megjósolhatatlan tizenegyespárbaj jobbnál jobb rúgókkal és kapusokkal. Leszámítva Núnezt és Jonest: mindkettejük rossz büntetőjét védte Donnarumma (ha bármelyikük helyett Szoboszlai rúghatott volna...), a PSG így hatalmas bravúrral az Anfielden búcsúztatta az alapszakaszt megnyerő Liverpoolt. Két világklasszis sztárcsapat nagyon magas színvonalú, hallatlanul izgalmas és közönségszórakoztató párharcából sajnos csak az egyik juthatott tovább, ez nem a Pool lett: nem lesz tehát triplázás, és sajnos Szoboszlai Dominik sem fog idén pályafutása során először BL-negyeddöntőt játszani – a hétvégi, Newcastle elleni Ligakupa-fináléval lehet vigasztalódni.