Egy nap, három kigyulladt busz Budapesten – szakértő: ezt már nem magyarázza a véletlen

Az első busz kigyulladása még nem volt aggasztó, mivel egy többezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat – mondta el Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője a Borsnak.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a héten három busz gyulladt ki Budapesten közel 24 óra alatt. Ezekből kettőn utasok is tartózkodtak, mielőtt a járművek teljesen kiégtek, míg egy esetben az utasok nélkül közlekedő busz sofőrje meg tudta fékezni a lángokat.