08. 17.
vasárnap
Tarlós István BKV Wintermantel Zsolt busz

Egy nap, három kigyulladt busz Budapesten – szakértő: ezt már nem magyarázza a véletlen

2025. augusztus 17. 06:51

Veszélyben az utasok? Szakértő szerint öreg és rosszul karbantartott a budapesti buszflotta.

2025. augusztus 17. 06:51
null

Az első busz kigyulladása még nem volt aggasztó, mivel egy többezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat – mondta el Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője a Borsnak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a héten három busz gyulladt ki Budapesten közel 24 óra alatt. Ezekből kettőn utasok is tartózkodtak, mielőtt a járművek teljesen kiégtek, míg egy esetben az utasok nélkül közlekedő busz sofőrje meg tudta fékezni a lángokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

A tüzekben személyi sérülés nem, viszont jelentős anyagi kár jelentkezett.

Wintermantel Zsolt elmondta, hogy egy nap leforgása alatt háromszor is megtörténjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik. Ennek biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni. 

Mindhárom esetben közös pont egyébként, hogy a megsérült járművek motorterében csaptak fel a lángok.

A közlekedésmérnök továbbá kiemelte: kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte a buszok átfogó vizsgálatát, mert statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt három busz így meghibásodik, és abból kettő teljesen kiég. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kiégett autóbuszok közül a két Mercedes Citaro is 24 éves volt már”

 – tette hozzá Wintermantel, majd azt is elmondta, hogy

Ez azt jelenti, hogy legalább kétszer kiszolgálták az élettartamukat ezek a járművek. Ilyenkor már exponenciálisan növekszik a meghibásodás, illetve az anyagfáradás lehetősége”

– hangsúlyozta a szakértő, aki egyetértett azzal, hogy a busztüzek egyik legvalószínűbb oka az, hogy elmaradt a motormosás és a karbantartás a járműveken.

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, amely Tarlós István főpolgármestersége alatt jelentős fiatalításon ment át, új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával”

– emlékeztetett Wintermantel Zsolt. Majd rámutatott:

sajnos, az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert a járművek cseréje nem zajlik a megfelelő ütemben.”

„Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők” – tette hozzá végül a közlekedésmérnök.

Nyitókép forrása: Facebook

 

