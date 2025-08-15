Ft
belváros éj menetrend busz Budapest BKK

Akcióban a BKK: a lángoló buszok után jöhetnek a járatritkítások

2025. augusztus 15. 09:51

Bizonyos járatok menetrendje ritkulni fog az éjjel-nappali buszok miatt.

2025. augusztus 15. 09:51
Ahogy arról már korábban beszámoltunk novembertől teljesen átalakulhat Budapest belvárosának éjszakai közlekedése. Több járat is „éjjel-nappali” menetrendre áll át. Azonban az egyszerűsítésnek ára van, amit a külvárosi éjszakai buszvonalak fognak megfizetni.  

Ez az ár pedig nem más, mint a külső kerületekbe közlekedő járatok ritkulása.

A kérdést a BKK társadalmi egyeztetésre bocsátotta – számolt be a közlekedő tömeg oldala. A probléma leginkább az Üllői út külső részén vagy Mátyásföldön lesz érzékelhető. 

A közlekedő tömeg oldalán kiemelte, a BKK tervezete számos eleme jó irányba mutat, a hálózat egészében azonban még nem állt össze egy valóban egységes, éjjel-nappal jól használható és könnyen átlátható rendszerképpé.

A BKK egyébként a héten többször is a média célkeresztjébe került, hiszen nagy botrányt kavart, hogy a társaság három busza is kigyulladt Budapest belvárosában.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

