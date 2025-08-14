Ft
belváros terv hálózat útvonal Budapest részlet

Novembertől teljesen átalakulhat az éjszakai közlekedés Budapesten – mutatjuk a részleteket

2025. augusztus 14. 07:08

A BKK a tervek szerint teljesen át fogja alakítani az éjszakai közösségi közlekedését, jelentősen növelve az éjjel-nappali járatok számát és egyszerűsítve a hálózatot.

2025. augusztus 14. 07:08
A fővárosi közlekedésben hamarosan alapvető változások jöhetnek. Sajtóhírek szerint több éjjel-nappali járat, köztük villamosok és trolik is elindulnak, miközben egyszerűbbé válik a hálózat, és átalakulnak az éjszakai buszvonalak. A meghosszabbított metróüzemidő bevezetése után most a teljes éjjeli rendszer megújítása a cél.

A részletes koncepció elkészült, a társadalmi egyeztetés csütörtökön indul, és ha minden a tervek szerint halad, novemberben már életbe léphet az új rendszer. A változtatás részleteit Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és a BKK szakemberei ismertették.

A jelenlegi három éjjel-nappali járat helyett 28 közlekedne, köztük 21 busz, három troli és négy villamos. Emellett 40 kizárólag éjszaka közlekedő busz maradna meg, így az éjjeli járatok száma 50-ről 68-ra nőhet.

A BKK szerint a módosításra azért van szükség, mert az utasok igényei több helyen megváltoztak, új, nagy forgalmat vonzó helyszínek jelentek meg, a belváros zsúfoltabb lett, és vannak olyan sűrűn lakott területek, ahol jelenleg éjjel nincs egy kilométeren belül közösségi közlekedés. A BKK az este 11 és hajnal 5 közötti időszakot tekinti az éjszakai hálózat részének. 

Jelenleg a 900-as számozású buszok csak ebben az időben járnak, mellettük három nonstop viszonylat működik: a 6-os villamos, valamint a 100E és 200E busz. Fontos újdonság, hogy az éjszakai hálózat jobban igazodik majd a nappalihoz, így sokszor ugyanaz a járatszám és megálló lesz használható mindkét időszakban. Ez egyszerűbb tájékozódást és kevesebb átszállást jelenthet.

A tervek szerint hétvégén négy villamos – az 1-es, a 17A, a 47-es és a 6-os – közlekedne éjjel-nappal, 15 vagy 30 perces követéssel. Hétköznap ezeken az útvonalakon buszok járnának. Emellett 24 nappali busz és troli kapna éjszakai menetrendet, köztük a 16, 38, 105, 118, 137, 182, 198 és 266. Három busz (5-ös, 9-es, 210-es) és három troli (75-ös, 77-es, 80-as) meghosszabbított éjszakai útvonalat kapna. Két éjszakai járat nappali jelzéssel működne tovább, és több nappali viszonylatot teljes egészében lefednének az éjszakaiak.

A cél, hogy minél több helyen legyen éjszaka is közösségi közlekedés egy kilométeren belül, a főbb útvonalakon – például a Szentendrei úton vagy Hűvösvölgy felé – pedig a követési idő legfeljebb 30 perc legyen.

Az átalakítás ötletét még tavaly októberben fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A javaslat része volt a metróüzemidő meghosszabbítása, amelyet júniusban már bevezettek: hétköznap éjfél után, hétvégén pedig hajnal 1 után indulnak az utolsó metrók. Ehhez igazították a villamosok és buszok menetrendjét is.

Az új éjszakai közlekedési terv véleményezése augusztus 14. és 31. között zajlik a BKK honlapján. Szeptemberben értékelik az észrevételeket, és ha nem lesz szükség jelentős változtatásokra, novemberben indulhat az új hálózat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry

***

