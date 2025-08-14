Novembertől teljesen átalakulhat az éjszakai közlekedés Budapesten – mutatjuk a részleteket

A fővárosi közlekedésben hamarosan alapvető változások jöhetnek. Sajtóhírek szerint több éjjel-nappali járat, köztük villamosok és trolik is elindulnak, miközben egyszerűbbé válik a hálózat, és átalakulnak az éjszakai buszvonalak. A meghosszabbított metróüzemidő bevezetése után most a teljes éjjeli rendszer megújítása a cél.

A részletes koncepció elkészült, a társadalmi egyeztetés csütörtökön indul, és ha minden a tervek szerint halad, novemberben már életbe léphet az új rendszer. A változtatás részleteit Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és a BKK szakemberei ismertették.

A jelenlegi három éjjel-nappali járat helyett 28 közlekedne, köztük 21 busz, három troli és négy villamos. Emellett 40 kizárólag éjszaka közlekedő busz maradna meg, így az éjjeli járatok száma 50-ről 68-ra nőhet.

A BKK szerint a módosításra azért van szükség, mert az utasok igényei több helyen megváltoztak, új, nagy forgalmat vonzó helyszínek jelentek meg, a belváros zsúfoltabb lett, és vannak olyan sűrűn lakott területek, ahol jelenleg éjjel nincs egy kilométeren belül közösségi közlekedés. A BKK az este 11 és hajnal 5 közötti időszakot tekinti az éjszakai hálózat részének.