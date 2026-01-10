Zsákutca vagy felzárkózás? Az orbáni gazdaság „kifulladásáról” egészen mást mutatnak a számok

A baloldali Új Egyenlőség szerzője, Scheiring Gábor szerint a kormány gazdasági modellje tizenöt év után kifulladt, és lényegében egy olcsó munkaerőre, uniós forrásokra és külföldi tőkére épülő, oligarchikus „felhalmozó állam” alakult ki, amely a félperifériás helyzetet konzerválja, miközben a munkavállalók csak korlátozottan részesülnek az eredményekből. Ez az értelmezés ugyan látszólag koherens elméleti keretre épül, kevésbé veszi figyelembe a bérek, a foglalkoztatás és a szegénységi mutatók tényleges alakulását – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanis a reálbérek alakulása nem a tartós stagnálás képét mutatja. A KSH hosszú idősorai szerint 2010 után – kisebb megszakításokkal – folyamatos reálbér-növekedés indult meg, amelyet csak a 2022-23-as energiaválság és inflációs sokk tört meg átmenetileg. 2024-ben a nominális bérek ismét kétszámjegyű ütemben nőttek, és az infláció visszaesésével a reálbérek újra emelkedni kezdtek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.