Faktum: Rendbontások és zavargások szilveszterkor – egy évtized mérlege Nyugat Európában a 2015-ös migrációs válság óta

A 2015-ös nagy migrációs hullám alapjaiban formálta át Nyugat-Európa nagyvárosainak társadalmi és kulturális arculatát, és a változások egyik látványos kísérőjelenségévé vált, hogy a szilveszteri ünneplés több helyen rendszeresen erőszakba, zavargásokba és a lakosság ellen irányuló, migrációhoz kötött támadásokba torkollik – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A folyamat szimbolikus nyitánya a 2015 és 2016 fordulóján Kölnben és más német városokban történt tömeges zaklatássorozat volt, amelynél a német szövetségi bűnügyi hivatal összesítése szerint országosan több mint 1200 nő vált szexuális bűncselekmény sértettjévé. A gyanúsítottak között sok volt az észak-afrikai származású, a hatósági értékelések pedig több esetben migrációs háttérre és friss bevándorlói státuszra utaltak. A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) becslése szerint