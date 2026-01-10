Ft
rob schneider magyarország színész európa miniszterelnök orbán viktor

Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)

2026. január 10. 16:13

A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.

2026. január 10. 16:13
null

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben Rob Schneider amerikai színész magyaroknak szóló üzenete hallható. A színész üzenetében emlékeztetett, hogy amikor Mihail Gorbacsovot megkérdezték, mi lepte meg leginkább a vasfüggöny leghullása óta, azt válaszolta:

Európa szovjetizálódása.

Üzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország. „Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új »világkormánynak«” – mondta.

Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, mert a világnak bizony meg kell védenie a nyugati civilizációt, amely támadás alatt áll

– mondta a színész, majd hozzátette: „Gratulálok Orbán Viktornak és arra bíztatom az összes magyart, hogy a továbbiakban is védjék meg nagyszerű kultúrájukat és gyönyörű hazájukat. Isten áldja önöket!”

Nyitókép: JOSH EDELSON / AFP

***

