Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben Rob Schneider amerikai színész magyaroknak szóló üzenete hallható. A színész üzenetében emlékeztetett, hogy amikor Mihail Gorbacsovot megkérdezték, mi lepte meg leginkább a vasfüggöny leghullása óta, azt válaszolta:

Európa szovjetizálódása.

Üzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország. „Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új »világkormánynak«” – mondta.