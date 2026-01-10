Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)
2026. január 10. 16:13
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.
2026. január 10. 16:13
3 p
20
1
16
Mentés
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben Rob Schneider amerikai színész magyaroknak szóló üzenete hallható. A színész üzenetében emlékeztetett, hogy amikor Mihail Gorbacsovot megkérdezték, mi lepte meg leginkább a vasfüggöny leghullása óta, azt válaszolta:
Európa szovjetizálódása.
Üzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország. „Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új »világkormánynak«” – mondta.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, mert a világnak bizony meg kell védenie a nyugati civilizációt, amely támadás alatt áll
– mondta a színész, majd hozzátette: „Gratulálok Orbán Viktornak és arra bíztatom az összes magyart, hogy a továbbiakban is védjék meg nagyszerű kultúrájukat és gyönyörű hazájukat. Isten áldja önöket!”
Erős újévi politikai rajt a Mestertervben: Kereki Gergő műsorában Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzi Magyar Péter újévi beszédét, Bajnai Gordon színre lépését, az Orbán–Magyar nemzetközi sajtócsatát, a közelgő választás forgatókönyveit, a világrendszerváltás jeleit és az év eleji gazdasági intézkedések politikai hatását.