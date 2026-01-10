Ft
fidesz miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: 2026 tavaszán sorsot választunk, a béke vagy a háború útját! (VIDEÓ)

2026. január 10. 15:45

A miniszterelnök szerint két út áll előttünk, az egyikre igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik, a magyar út, a béke útja. A másik Brüsszelé és a háborúé – ismertette Orbán Viktor.

2026. január 10. 15:45
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, nyilvánosság elé lép a kormánypárt 106 egyéni jelöltje, akik készen állnak arra, hogy a győzelem után támogassák és megvédjék a független Magyarország kormányát.

Orbán Viktor: Február 20-a a következő fontos dátum

Február 20-ig a Fidesz listáját és listavezetőjét mutatják majd be.

20 év miniszterelnökség után is készen álllok a feladatra – mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy a nemzetközi vezetők között még zöldfülünek számít az életkorával, 

így ide nekem az oroszlánt is. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós csatlakozás óta a Fidesz minden EP-választást megnyert, négyszer győzött kétharmaddal a parlamenti választásokon. Erre sokáig senki nem lesz képes – tette hozzá. 65 régi, és 41 új jelölttel indul a választási hadjárat. Az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz jobb – tette hozzá. 

Magyarországnak ezekre az emberekre van szükség, hogy békében és biztonságban élhessünk –

mondta Orbán. Kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat, a Fideszben a nemzedékváltás is rendezett keretek között zajlik – közölte a kormányfő. Orbán Viktor a bajtársiasságot nevezte meg a Fidesz legfőbb erejénej. Egy 26 fős csipat-csapatnak, vagy a régi MSZP-s baloldali csapatnak nincs esélye arra, hogy összefogja a nemzetet. A nemzeti egységet csak a Fidesz-KDNP tudja megadni Magyarországnak. A bajtársiasság ad lehetőséget az őszinteségre – tette hozzá. 

A világban teret nyer a komolytalanság, a felelőtlenség. A digitalizációval gyorsan terjednek az álhírek, következmények nélkül lehet bármit állítani, majd annak az ellenkezőjét – mondta Orbán Viktor. 

A kulcsmondat így hangzik: nem fogunk mindent elmondani, mert megbukunk. Ez nem a mi világunk –

tette hozzá. Nálunk nem válhat normává a hazudozás, a mellébeszélés. Legyünk büszkék arra, hogy mi vagyunk az egyetlen kormány a nyugati világban, amely rengeteg kérdésről kérte ki az emberek véleményét.   

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ennyivel nőhetnek a bérek

A jó kormány legfőbb szövetségese a valóság, itt mi munkaalapú gazdaságot ígértünk és megcsináltuk – mondta Orbán Viktor. 

A következő kormányzati években elérjük az ezer eurós minimálbért és az egymillió forintos átlagbért.

Családalapú társadalmat ígértünk, összehoztuk Európa első családi adórendszerét – tette hozzá. Erre a higgadt magabiztosságra van szüksége Magyarországnak, mert a veszélyek korában élünk – közölte. 

A soron következő választáson nemcsak a politikai ellenfeleinket, hanem a hazugság, a cinizmus és a behódolás eszméjét is le kell győzni.

Szólt arról is, hogy egy rossz döntés után nem lehet visszatérni a rossz döntés előtti állapotra. Ha egyszer beengedted a migránsokat, akkor nem lehet visszatérni a korábbi állapothoz – tette hozzá. Brüsszel bevándorlóországgá alakítanak mindenkit, aki nem lázad fel ellenük. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége – mondta Orbán Viktor. Az amerikaiak egy ponton tévednek: Nyugat-Európa nem elveszíti, hanem lecseréli a korábbi keresztény civilizációt. A kormányfő rámutatot arra, hogy az európai liberális elit arra használja a jogot, hogy leverje a lázadó országokat, ezért büntették meg Magyarországot napi egymillió euróra. 

Mindez jóval kisebb ár, mint egy bevándorlóországért fizetett ár. 

Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a migrációs paktum kapcsán arra köteleznének minket, hogy menekülttáborokat építsünk. A Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot, és annak gyorsított végrehajtását – tette hozzá. A kérdés, hogy folytassuk-e a lázadást, vagy hódoljunk be!

Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz!

Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz. A migráció az erőszak mellett erőszakos antiszemitzmust is hoz.

Orbán Viktor szerint a nyugat-európai zsidó családok Magyarországra jönnek egyre nagyobb számban. A Fidesz-KDNP az egyetlen politikai erő, amely képes garantálni a budapesti zsidók biztonságát, míg a baloldali pártok nem. 

Aki a brüsszeli politikai útra lép, annak kötelező a genderpolitika átvétele is – hívta fel a figyelmet. Az érzékenyítést mindenkit elér, áthuzalozzák a gyerekek agyát, és megváltoztatják az országok kulturális talapzatát, mi ezt nem engedhetjük meg – mondta a kormányfő. 

Két út van

Orbán Viktor közölte, két út áll Magyarország előtt: a háború vagy a béke útja. A Tisza és a DK át akarja állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra – tette hozzá. Ha arra az útra lépünk, akkor mindent fel kell áldozni. A brüsszeli vezetők döntöttek: háborúba akarnak menni – tette hozzá. 

Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze. Az ukránok sohasem fogják visszafizetni azt a 270 milliárd eurót, amit az EU-tól kaptak. 

Csak akkor kaphatjuk ezt vissza, ha legyőzzük Oroszországot. Ha nem tudják orosz jóvátételből ezt előteremteni, akkor azt a saját gazdaságuktól kell elvenni. A Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli verdiktetk.

 Az a fiatal, aki a Tiszára és a DK-ra szavaz, az a saját jövőjét teszi tönkre 

– mondta Orbán Viktor. Ezt nem lehet kijavítani. Sokan azt hiszik, hogy a mainál csak jobb jöhet, de 2002 megmutatta, hogy ez nincs így. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy az akkori hibát nem szabad megismételni. 

Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok újabb 800 milliárd számlát nyújtottak be. Ukrajna egy feneketlen zsák. Ukrajna nem erősebbé tett minket, hanem gyengévé és tönkre fogja tenni. Ezzel az európai vezetéssel nem lehet visszatérni a zsákutcából – tette hozzá. 

Nekünk a hazánkkal kell, de az ellenfeleinkkel is foglalkozni kell. Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt – mondta Orbán Viktor. 

Az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás, most egy régi műsor meg új férfival, az ilyen színdarab mindig megbukik. Jól látszik már megbukott: amikor önmerényletről, meg berepülő drónokról, meg választási csalásról beszélnek, akkor jól látszik, hogy nagy a baj. 

Amikor már Bajnai „Megszorító” Gordont is ide kell vezényelni Londonból, akkor nagy a baj odaát. Minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle, már csak a futás van hátra – tette hozzá.


Ma Washington, Peking, Moszkva és Isztambul érdekelt Magyarország sikerében

A liberális nemzetközi rend a szemünk előtt omlik össze – mondta Orbán Viktor. Eljött a nemzetek korszaka, a felkészülést időben megkezdtük – tette hozzá. Ma Washington, Peking, Moszkva és Isztambul érdekelt Magyarország sikerében. Olyan megállapodásokat kötünk, amelyek garantálják hazánk biztonságát.  A magyar út jó út, mert olyasmiket érhetünk el, amiről mások csak ábrándozhatnak. Csak mi vagyunk képesek fél százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimélbéremelésre – tette hozzá. 

Sehol a világon ne tudták megtenni, hogy a kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentességet kapjanak. 

150 gyár építését vállaltuk, 101 gyár már épül is – mondta a kormányfő. A magyar út békés, biztonságos, sikeres, felfelé visz és mindenki minden évben léphet egyet előre – mondta Orbán Viktor. 2026 tavaszán sorsot választunk – zárta a kormányfő.

A miniszterelnök beszédét itt nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

