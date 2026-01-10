Orbán Viktor: 2026 tavaszán sorsot választunk, a béke vagy a háború útját! (VIDEÓ)

– mondta Orbán Viktor. Ezt nem lehet kijavítani. Sokan azt hiszik, hogy a mainál csak jobb jöhet, de 2002 megmutatta, hogy ez nincs így. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy az akkori hibát nem szabad megismételni.

Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok újabb 800 milliárd számlát nyújtottak be. Ukrajna egy feneketlen zsák. Ukrajna nem erősebbé tett minket, hanem gyengévé és tönkre fogja tenni. Ezzel az európai vezetéssel nem lehet visszatérni a zsákutcából – tette hozzá.

Nekünk a hazánkkal kell, de az ellenfeleinkkel is foglalkozni kell. Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt – mondta Orbán Viktor.

Az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás, most egy régi műsor meg új férfival, az ilyen színdarab mindig megbukik. Jól látszik már megbukott: amikor önmerényletről, meg berepülő drónokról, meg választási csalásról beszélnek, akkor jól látszik, hogy nagy a baj.

Amikor már Bajnai „Megszorító” Gordont is ide kell vezényelni Londonból, akkor nagy a baj odaát. Minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle, már csak a futás van hátra – tette hozzá.



Ma Washington, Peking, Moszkva és Isztambul érdekelt Magyarország sikerében

A liberális nemzetközi rend a szemünk előtt omlik össze – mondta Orbán Viktor. Eljött a nemzetek korszaka, a felkészülést időben megkezdtük – tette hozzá. Ma Washington, Peking, Moszkva és Isztambul érdekelt Magyarország sikerében. Olyan megállapodásokat kötünk, amelyek garantálják hazánk biztonságát. A magyar út jó út, mert olyasmiket érhetünk el, amiről mások csak ábrándozhatnak. Csak mi vagyunk képesek fél százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimélbéremelésre – tette hozzá.

Sehol a világon ne tudták megtenni, hogy a kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentességet kapjanak.

150 gyár építését vállaltuk, 101 gyár már épül is – mondta a kormányfő. A magyar út békés, biztonságos, sikeres, felfelé visz és mindenki minden évben léphet egyet előre – mondta Orbán Viktor. 2026 tavaszán sorsot választunk – zárta a kormányfő.

A miniszterelnök beszédét itt nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán