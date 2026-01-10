Ft
Debrecen szűcs tamás DVSC

„Volt, hogy közel álltunk a váltáshoz” – Olaszországba és Angliába is vitték volna az NB I egyik legjobbját, mégis itthon marad

2026. január 10. 19:28

Olaszországban és Angliában is felfigyeltek a DVSC középpályára. Szűcs Tamás viszont inkább a Lokival hosszabbított szerződést.

2026. január 10. 19:28
null

A Szoboszlai Dominiket is képviselő EM Sports Consulting a szerkesztőségünkhöz eljuttatott hírlevélben számolt be róla, hogy a DVSC és az egész NB I egyik legjobb játékosa, Szűcs Tamás 2029-ig meghosszabbította szerződését a Lokival.

Szűcs Tamás
Sergio Navarro és Szűcs Tamás. Fotó: DVSC

Közleményükben elárulták: 

az U21-es válogatott csapatkapitányának teljesítményére több hazai és külföldi klub felfigyelt, többek között az olasz élvonalból, Angliából és Portugáliából is érdeklődtek iránta.

„Amikor Tomi 2024 nyarán hazatért Dániából, óriási lehetőséget kapott a Debrecentől, amelyben szinte azonnal alapember lett” – mondta Esterházy Mátyás, a Szűcs Tamást képviselő EM Sports tulajdonosa. – „Másfél év volt hátra a szerződéséből, így nem meglepő, hogy a téli átigazolási időszak alatt több klub is bejelentkezett érte. Volt olyan pillanat, amikor közel álltunk a váltáshoz, ám az új vezetőséggel folytatott beszélgetések, valamint az általuk felvázolt szakmai koncepció meggyőztek arról, hogy most a szerződéshosszabbítás a legjobb lépés. A jövőt illetően pedig közös célunk, hogy amikor elérkezik az idő, Tomi szintet lépjen.”

Szűcs Tamás mögött remek ősz van

Az ősszel 17 bajnokin 2 gólig és 1 gólpasszig jutó védekező középpályás nem tagadja, hogy a döntésben Sergio Navarro vezetőedző személye is kulcsszerepet játszott.

„Nyáron új szakmai stáb érkezett a klubhoz, ami szinte mindent megváltoztatott” – mondta Szűcs Tamás. – „Az elején talán mi sem gondoltuk volna, hogy Sergio Navarro kinevezésével ekkora lendületet kap a csapat, de ahogy haladtunk előre az időben, láttuk, mennyire eredményes lehet a közös munka. Olyan kapcsolat alakult ki a szakmai stáb és a játékosok között, amely nagyon ritka ezen a szinten, nem tagadom, a személyes kapcsolatok is nagy szerepet játszottak abban, hogy végül a hosszabbítás mellett döntöttem. 

Bár konkrét ajánlataim voltak Nyugat-Európából, de úgy éreztem, most az szolgálja leginkább a fejlődésemet, ha maradok a DVSC-nél.

Jól érzem magam, és tavasszal olyan célokért küzdhetünk, amelyek méltóak a klubhoz, a városhoz és a szurkolókhoz.”

A DVSC a negyedik helyről várja a tavaszi folytatást, mindössze négy pont választja el a listavezető ETO FC-től, az első tavaszi fordulóban pedig mindjárt keleti rangadó következik, január 25-én a DVTK érkezik a Nagyerdei Stadionba.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

