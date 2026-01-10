„Volt, hogy közel álltunk a váltáshoz” – Olaszországba és Angliába is vitték volna az NB I egyik legjobbját, mégis itthon marad

„Nyáron új szakmai stáb érkezett a klubhoz, ami szinte mindent megváltoztatott” – mondta Szűcs Tamás. – „Az elején talán mi sem gondoltuk volna, hogy Sergio Navarro kinevezésével ekkora lendületet kap a csapat, de ahogy haladtunk előre az időben, láttuk, mennyire eredményes lehet a közös munka. Olyan kapcsolat alakult ki a szakmai stáb és a játékosok között, amely nagyon ritka ezen a szinten, nem tagadom, a személyes kapcsolatok is nagy szerepet játszottak abban, hogy végül a hosszabbítás mellett döntöttem.

Bár konkrét ajánlataim voltak Nyugat-Európából, de úgy éreztem, most az szolgálja leginkább a fejlődésemet, ha maradok a DVSC-nél.

Jól érzem magam, és tavasszal olyan célokért küzdhetünk, amelyek méltóak a klubhoz, a városhoz és a szurkolókhoz.”

A DVSC a negyedik helyről várja a tavaszi folytatást, mindössze négy pont választja el a listavezető ETO FC-től, az első tavaszi fordulóban pedig mindjárt keleti rangadó következik, január 25-én a DVTK érkezik a Nagyerdei Stadionba.