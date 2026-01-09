Ft
Bogdán Ádám Debrecen Makray Balázs DVSC sportigazgató

Otthagyta a televíziót és sportigazgató lett Debrecenben az egykori Premier League-játékos

2026. január 09. 15:16

Gyönyörű feladat találta meg a korábbi válogatott kapust. Bogdán Ádám lett a DVSC új sportigazgatója.

2026. január 09. 15:16
null

Bogdán Ádámot nevezték ki a labdarúgó NB I negyedik helyén álló DVSC sportigazgatójává. A hajdúsági klub pénteken a honlapján jelentette be a korábbi kapus szerepvállalását, hangsúlyozva, hogy a 21-szeres magyar válogatott játékos elvégezte a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában.

Bogdán Ádám, DVSC, sportigazgató, Debreceni VSC
Bogdán Ádám Debrecenben lett sportigazgató / Fotó: dvsc.hu

„Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában – méltatta az új sportigazgatót Makray Balázs cégvezető. – Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között.”

Hozzátette, a közös cél a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése a DVSC NB I-es csapatába.

A hosszú évekig Angliában légióskodó, ott a Boltonban, a Crewe Alexandrában, a Liverpoolban és a Wigan Athleticben védő Bogdán Ádám – aki az utóbbi időben az M4 Sport szakkommentátoraként dolgozott – a dvsc.hu-nak elárulta, hogy a debreceni feladat tökéletesen testhezálló a számára.

Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna ideálisabb helyzetet a közös munkához. 

Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében tíz percre laktam, ott éltem legalább tíz-tizenegy évig a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet ismerem és szeretem is. Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva, találkozik az angol foci a magyar focival” – mondta a sportigazgató.

Bogdán Ádám és Makray Balázs / Fotó: dvsc.hu

Az új sportvezető beszélt a rá váró feladatokról is. Kiemelte, a mostani átigazolási időszakban az a cél, hogy a csapat fontos játékosait meg tudják tartani, közben pedig ha szükséges, tudjanak „minőséget javítani”. Bogdán úgy látja, a szakmai stáb és a csapat kiváló munkát végzett az ősszel, jó helyzetből várják a szezon folytatását.

„Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, akik »kívülről« érkeznek, és tudnak segíteni” – jegyezte meg Bogdán Ádám.

Nyitókép: dvsc.hu

