Otthagyta a televíziót és sportigazgató lett Debrecenben az egykori Premier League-játékos

Bogdán Ádámot nevezték ki a labdarúgó NB I negyedik helyén álló DVSC sportigazgatójává. A hajdúsági klub pénteken a honlapján jelentette be a korábbi kapus szerepvállalását, hangsúlyozva, hogy a 21-szeres magyar válogatott játékos elvégezte a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában.

Bogdán Ádám Debrecenben lett sportigazgató / Fotó: dvsc.hu

„Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában – méltatta az új sportigazgatót Makray Balázs cégvezető. – Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között.”