Megjöttek az angolok Debrecenbe, és rögtön mindenkit megnyugtattak

„Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a vezetéssel annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – fogalmazott Vaughan.

Mint írják, a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.

Hosszú távú invesztíciós tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik

a sport,

az infrastruktúra, valamint

az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és

vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén.

Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.