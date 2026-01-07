Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen DVSC tulajdonosváltás angol

Megjöttek az angolok Debrecenbe, és rögtön mindenkit megnyugtattak

2026. január 07. 13:01

Új többségi tulajdonosa van a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC-nek. A brit Stott Capitalnél tudják, hogy egy nagy múltú, rendkívüli szurkolói bázissal rendelkező magyar klubhoz hozták a pénzüket – Debrecenben fellélegezhetnek.

2026. január 07. 13:01
null

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét.

Debrecen, DVSC, tulajdonos, Loki
Debrecen: az angolok mély tisztelettel és  hosszú távú szemlélettel érkeztek a cívisvárosba / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Debrecen: csak semmi pánik, minden a megszokott módon folytatódik!

Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, 
  • professzionális működése, valamint 
  • a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai 

– áll a tájékoztatásban.

 

A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited. Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, ugyanakkor a két klub egymástól függetlenül működik.

„A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk” – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében. Hozzátette: fontos hangsúlyozni, hogy 

az egyesület működésében minden a megszokott módon folytatódik.

„Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a vezetéssel annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – fogalmazott Vaughan.

Mint írják, a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása. 

Hosszú távú invesztíciós tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik 

  • a sport,
  • az infrastruktúra, valamint 
  • az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és 
  • vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén. 

Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.

Az átalakulás részeként a debreceni klub igazgatóságának létszáma hét főre bővült (Mark Stott, Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs), a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki, az elnök Stott lett.

A DVSC jelenleg a 4. helyen áll a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, hátránya a listavezető győri ETO FC-vel szemben 4 pont.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2026. január 07. 13:18
Angol szurkolók az utcán? Ez nem sok jót ígér!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!