Megjöttek az angolok Debrecenbe, és rögtön mindenkit megnyugtattak

Új többségi tulajdonosa van a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC-nek. A brit Stott Capitalnél tudják, hogy egy nagy múltú, rendkívüli szurkolói bázissal rendelkező magyar klubhoz hozták a pénzüket – Debrecenben fellélegezhetnek.
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét.
Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően
– áll a tájékoztatásban.
A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited. Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, ugyanakkor a két klub egymástól függetlenül működik.
„A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk” – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében. Hozzátette: fontos hangsúlyozni, hogy
az egyesület működésében minden a megszokott módon folytatódik.
„Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a vezetéssel annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – fogalmazott Vaughan.
Mint írják, a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.
Hosszú távú invesztíciós tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik
Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.
Az átalakulás részeként a debreceni klub igazgatóságának létszáma hét főre bővült (Mark Stott, Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs), a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki, az elnök Stott lett.
A DVSC jelenleg a 4. helyen áll a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, hátránya a listavezető győri ETO FC-vel szemben 4 pont.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
