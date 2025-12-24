„Egy másik generációból származom, az igazságérzetem nagy” – Dzsudzsák ritkán ad interjút, de most megtörte a csendet

Legutóbb sírás lett a vége – az írek után ezzel a csapattal találkozhat a magyar válogatott
Akad némi közös történelmünk.
Cristiano Ronaldóhoz hasonlították a Debrecen válogatottsági rekorderét. Dzsudzsák Balázs ugyanakkor tudja, hol a helye, de az összehasonlítás kapcsán elmondta, 38 évesen életmódváltáson ment keresztül, és még ő is meglepődött az eredményeken.
December 23-án töltötte be 39. életévét a magyar labdarúgás válogatottsági rekordere, Dzsudzsák Balázs. A Debrecen szélsője 109 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, jelenlegi szerződése a klubcsapatával az idény végéig szól. A DVSC legrutinosabb játékosa a Loki podcastjében értékelte az őszi szezont, amelyet a negyedik helyen zártak.
Sokak szerint a tavasszal még a kiesés ellen küzdő debreceniek erőn felül teljesítenek a mostani kiírásban, és hétről hétre jelennek meg olyan elemzések róluk, melyek szerint nem kellene ilyen jól állniuk.
Ebben a szezonban elég kevésszer szólaltam meg, de amikor igen, akkor itt, házon belül oldottuk meg. Próbáltam mindig hangsúlyozni, hogy nekem alapból nincsen ezzel semmi bajom, sőt örülök annak, ha ez továbbra is így marad: azaz legyenek elől a nagyok, akikről szól minden, akiknek a fociját egyesek szerint élmény nézni, mi pedig hozzuk a meccseket ugyanígy, nem foglalkozva azzal, hányadik helyen vagyunk. Azzal sincs bajom, hogy rólunk milyen statisztikákat keresnek elő már csak azért is, hogy véletlenül se legyen hiteles az, hogy a Debrecen most éppen ugyanannyi pontot szerzett, mint a Ferencváros. Én egy másik generációból származom, az igazságérzetem nagy
– fogalmazott Dzsudzsák a mindenféle kimutatásokkal kapcsolatban, majd azt is elmondta, még az M4 Sportnak is odaszúrt egyszer emiatt.
A műsorvezető felvetette neki, hogy lehet némi hasonlóság közte és az ötszörös aranylabdás korszakos zseni, Cristiano Ronaldo között, miután a portugál klasszis is túl van már pályafutása zenitjén (meg a negyedik ikszen),
Megtisztelő az összehasonlítás, de nyilván tudom, hol a saját helyem. Életkorilag talán egy lapon említhetnek minket Modriccsal vagy Böde Danival együtt. Azért nagyon-nagyon kevesen vagyunk már (ebből a korosztályból élvonalbeli labdarúgók) sajnos, közben meg hál' istennek, a pályán még képesek vagyunk a legfelső szinten teljesíteni
– közölte a válogatott egykori csapatkapitánya.
Elárulta, 38-on túl életmódváltáson ment keresztül, ami elsősorban a táplálkozását érinti. „Az életkoromhoz képest igenis azt mondom saját magamról, hogy ugyanazt az iramot bírom, mint amikor hazajöttem öt évvel ezelőtt.” Dzsudzsák Balázs megerősítette, mindez sok lemondással jár, ami egy kívülállónak fel sem tűnhet.
Sok kiegészítő dolgot kell megcsinálni hozzá, de voltam, meg leszek is annyira makacs ebben a tekintetben, hogy már csak azért se rontom el azt, amit eddig felépítettünk. Érdekes dolog azzal szembesülni egyébként, hogy ez ennyit hozzá tud adni. Próbálom keresni a kibúvót, hogy »á, nem, ez biztos, nem attól van, mert nyilván az ember tud focizni«. Néha meg abba is belegondolok, hogy nagyon-nagyon jó genetikával rendelkezem, köszönhetően a szüleimnek
– folytatta.
Szerinte megmutatta, hogy akkor sem csapkodja a földet és bújik be az öltözőbe, ha éppen nem játszik. Úgy véli, a tavalyi év volt az áttörés sok embernek esetében, és
félretéve minden egót, neki a klub az mindennél és mindenkinél fontosabb.
A csapaton belüli stabilitás kapcsán külön kiemelte Sergio Navarro vezetőedzőt, mondván „Sergio szerepe elengedhetetlen ebben”.
A karácsony is szóba került a műsor végén, amellyel kapcsolatban a ballábas focista megerősítette, ilyenkor megengedheti magának a „bűnözést”, majd ugyanazzal a lendülettel megnyugtatott mindenkit, hogy töltött káposzta is lesz az ünnepi menüben.
Dzsudzsák Balázs a mostani idényben 19 tétmérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyzett. A DVSC 31 ponttal a negyedik helyen áll a tabellán a Fizz Ligában, négy egységgel lemaradva a listavezető győri ETO FC mögött.
A 70-szeres válogatott labdarúgó imád edzésre járni.
