Mi a debreceni futballcsoda titka? A spanyol edző olyat mutatott a játékosoknak, amiről korábban nem is hallottak

„Ezek nagyon futballszakmai dolgok. Például a tájékozódás a pályán, nemcsak nekem, hanem a csatároknak is. Amikor a félpályánál áll a csatár, néznie kell a kapust, hogy hol helyezkedik, és nekem is néznem kell a középpályáról.

Még nálam sincs a labda, sőt még a közelemben sincs, de már nézem, hová tudnék majd passzolni.

Ezek olyan dolgok, amik nagyon hasznosak a futballban, és szerintem ez látszik a játékunkon is.”

Ha a DVSC legyőzi a hétvégén a Kisvárdát, akkor már 18 forduló után annyi pontja lesz, mint amennyivel az előző évad végén zárt – és éppen csak bennmaradt –, ráadásul akár még a tabella első helyén is töltheti a téli szünetet. Szabad-e ilyenkor álmodozni? Lang Ádám például a keret azon kevés játékosainak egyike – Dzsudzsák Balázzsal és Szécsi Márkkal együtt –, aki volt már magyar bajnok. A védő még 2013-ban lett aranyérmes a Győrrel – nem most volt, de vajon érzi-e ebben a Debrecenben is azt az erőt?

„Én most ezekbe még nem mennék bele – mondta lapunknak a 32 éves játékos. – Vannak az embernek céljai, de ilyen nagy távlatokban nem szeretnék semmit sem kijelenteni. Az eddigi eredmények alapján rászolgáltunk a helyezésünkre a tabellán, aminek az eleje iszonyatosan szoros. De ez hétről hétre változhat, nincs lefutott meccs. Szerintem itt az a helyes, ha meccsről meccsre mész, levonod a konzekvenciákat az előző mérkőzésekből, majd készülsz a következőre. Aztán majd – ha lépésről lépésre haladsz –, akkor kikerekedik valami a történet a végén, de még nagyon hosszú az út.”