mező gábor hamis gulyás kádár jános csermanek coward blues band

Kádár titka, avagy a világ legjobb gitárosának legendája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

2026. január 07. 17:58

Kádár Jánosról sok hamis legenda terjedt, de volt egy történet, amelyet csak a legbelsőbb kör ismert. Erről a sztoriról, egy tehetséges gitárosról és a woodstocki álmokról szól a Hamis Gulyás újévi adása, amelyről csak a legvégén derül ki, hogy paródia volt-e, vagy igaz történet…

2026. január 07. 17:58
Kevesen tudják, hogy Kádár János nemcsak fantasztikus sakkjátékos, de zseniális gitáros is volt – emeli ki a Hamis Gulyás rendhagyó epizódjában Mező Gábor. 

A „csudálatos történet” szerint Kádár János igazi „guitar-hero” volt, a „Csermanek Coward Blues Band” gitárosaként – teljes inkognitóban – fellépett Woodstockban is. 

A legenda úgy tartja: Eric Clapton olyan féltékeny volt a játékára, hogy azzal fenyegetőzött: elhagyja a Cream bandát, ha még egyszer rászabadítják „ezt a magyar ördögöt”...

De hogy valóban így volt-e, és 

tényleg riadóztatták-e az eltévelyedett Kádár miatt Aczélt és Péter Gábor ÁVH-s csapatát 

– az kiderül a Hamis Gulyás legújabb, kissé becsapós részéből, amely a saját csatornáján itt, vagy az alábbiakban érhető el:

Nyitókép: Mandiner/Hamis Gulyás

 

