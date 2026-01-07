Kádár titka, avagy a világ legjobb gitárosának legendája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Kádár Jánosról sok hamis legenda terjedt, de volt egy történet, amelyet csak a legbelsőbb kör ismert. Erről a sztoriról, egy tehetséges gitárosról és a woodstocki álmokról szól a Hamis Gulyás újévi adása, amelyről csak a legvégén derül ki, hogy paródia volt-e, vagy igaz történet…
Kevesen tudják, hogy Kádár János nemcsak fantasztikus sakkjátékos, de zseniális gitáros is volt – emeli ki a Hamis Gulyás rendhagyó epizódjában Mező Gábor.
A „csudálatos történet” szerint Kádár János igazi „guitar-hero” volt, a „Csermanek Coward Blues Band” gitárosaként – teljes inkognitóban – fellépett Woodstockban is.
A legenda úgy tartja: Eric Clapton olyan féltékeny volt a játékára, hogy azzal fenyegetőzött: elhagyja a Cream bandát, ha még egyszer rászabadítják „ezt a magyar ördögöt”...
De hogy valóban így volt-e, és
tényleg riadóztatták-e az eltévelyedett Kádár miatt Aczélt és Péter Gábor ÁVH-s csapatát
– az kiderül a Hamis Gulyás legújabb, kissé becsapós részéből, amely a saját csatornáján itt, vagy az alábbiakban érhető el:
