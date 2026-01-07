Kádár titka, avagy a világ legjobb gitárosának legendája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Kevesen tudják, hogy Kádár János nemcsak fantasztikus sakkjátékos, de zseniális gitáros is volt – emeli ki a Hamis Gulyás rendhagyó epizódjában Mező Gábor.

A „csudálatos történet” szerint Kádár János igazi „guitar-hero” volt, a „Csermanek Coward Blues Band” gitárosaként – teljes inkognitóban – fellépett Woodstockban is.

A legenda úgy tartja: Eric Clapton olyan féltékeny volt a játékára, hogy azzal fenyegetőzött: elhagyja a Cream bandát, ha még egyszer rászabadítják „ezt a magyar ördögöt”...