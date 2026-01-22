Üldözték, mert magyar volt – Szeleczky Zita igaz története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Egy magyar színésznő, akit milliók szerettek, a hatalom mégis elhallgattatta: ő Szeleczky Zita, akiben két diktatúra is ellenséget látott. Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb adásában a gyönyörű és tehetséges színésznő életútját idézi fel.
A Hamis Gulyás legújabb adása Szeleczky Zita életét idézi a nézők elé, a Nemzeti Színház és a filmsikerek világából a menekülésig, az emigrációig, a száműzetésig.
Mező Gábor elmondásából kiderül, hogy Szeleczky Zita a háború éveiben a hadikórházakat járta, szavalt és énekelt a sebesült katonáknak, a fronton harcolók „a nemzet kishúgának” nevezték.
Sosem volt nyilas vagy antiszemita – ezt még kommunista pályatársai is megerősítették, a hatalom mégis vadászott rá.
Végül el kellett hagynia Magyarországot, de bármerre is élt, sem a hitét, sem magyarságát nem adta fel.
A Hamis Gulyás friss részéből kiderülnek a színésznő hányattatott életének kevésbé ismert epizódjai és az is:
hogyan „darált be” tehetségeket, embereket a 20. század két embertelen diktatúrája.
A teljes adás a Hamis Gulyás csatornáján, vagy itt megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner