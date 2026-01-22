Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
mező gábor hamis gulyás szeleczky zita

Üldözték, mert magyar volt – Szeleczky Zita igaz története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

2026. január 22. 15:19

Egy magyar színésznő, akit milliók szerettek, a hatalom mégis elhallgattatta: ő Szeleczky Zita, akiben két diktatúra is ellenséget látott. Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb adásában a gyönyörű és tehetséges színésznő életútját idézi fel.

2026. január 22. 15:19
null
Mandiner
Mandiner

A Hamis Gulyás legújabb adása Szeleczky Zita életét idézi a nézők elé, a Nemzeti Színház és a filmsikerek világából a menekülésig, az emigrációig, a száműzetésig. 

Mező Gábor elmondásából kiderül, hogy Szeleczky Zita a háború éveiben a hadikórházakat járta, szavalt és énekelt a sebesült katonáknak, a fronton harcolók „a nemzet kishúgának” nevezték. 

Sosem volt nyilas vagy antiszemita – ezt még kommunista pályatársai is megerősítették, a hatalom mégis vadászott rá. 

Végül el kellett hagynia Magyarországot, de bármerre is élt, sem a hitét, sem magyarságát nem adta fel.

A Hamis Gulyás friss részéből kiderülnek a színésznő hányattatott életének kevésbé ismert epizódjai és az is: 

hogyan „darált be” tehetségeket, embereket a 20. század két embertelen diktatúrája.

A teljes adás a Hamis Gulyás csatornáján, vagy itt megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

balbako_
2026. január 22. 17:15
A kommunisták irtották a magyar művészeket. Kiüldözték Szeleczky Zitát, Muráti Lilit, Karády Katalint, Jávor Pált, Páger Antalt, osztályidegen volt Sulyok Mária, börtönbe csukták Fedák Sárit. ( Ami különösen aljas, hogy ezen színészek a vészkorszakban embereket mentettek azaz emberek tudtak maradni az embertelenségben. Ez volt a súlyos "bűnük"
Válasz erre
0
0
VeraMayer
2026. január 22. 15:31
Hofi a végén, a saját halála előtt, amikor már teljesen elveszette a korábbi humorát, és ordenáré módon csak fröcsögni tudott, keményen megtámadta Szeleczky Zitát.
Válasz erre
1
0
