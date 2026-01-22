Üldözték, mert magyar volt – Szeleczky Zita igaz története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

A Hamis Gulyás legújabb adása Szeleczky Zita életét idézi a nézők elé, a Nemzeti Színház és a filmsikerek világából a menekülésig, az emigrációig, a száműzetésig.

Mező Gábor elmondásából kiderül, hogy Szeleczky Zita a háború éveiben a hadikórházakat járta, szavalt és énekelt a sebesült katonáknak, a fronton harcolók „a nemzet kishúgának” nevezték.