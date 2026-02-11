Elegük van: bevándorlásellenes népszavazást tartanak Svájcban

Június 14-én országos népszavazást tartanak Svájcban: a választók két kiemelt kérdésben mondhatnak véleményt, az egyik a lakosságszám felső korlátozásáról, a másik a polgári szolgálat reformjáról szól – számolt be a Swissinfo.

Tízmilliós Svájc? A jobboldal plafont húzna

A referendum egyik központi eleme a Svájci Néppárt (SVP) „Nem a tízmilliós Svájcra” elnevezésű kezdeményezése. A jobboldali párt indítványa azt célozza, hogy az ország állandó lakosainak száma