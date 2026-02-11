Ft
svájci néppárt svp svájc népszavazás

Elegük van: bevándorlásellenes népszavazást tartanak Svájcban

2026. február 11. 20:32

A jobboldali Svájci Néppárt indítványa azt célozza, hogy az ország állandó lakosainak száma 2050-ig ne haladhassa meg a tízmillió főt.

2026. február 11. 20:32
null

Június 14-én országos népszavazást tartanak Svájcban: a választók két kiemelt kérdésben mondhatnak véleményt, az egyik a lakosságszám felső korlátozásáról, a másik a polgári szolgálat reformjáról szól – számolt be a Swissinfo.

Tízmilliós Svájc? A jobboldal plafont húzna

A referendum egyik központi eleme a Svájci Néppárt (SVP) „Nem a tízmilliós Svájcra” elnevezésű kezdeményezése. A jobboldali párt indítványa azt célozza, hogy az ország állandó lakosainak száma 

2050-ig ne haladhassa meg a tízmillió főt.

A javaslat értelmében a szövetségi kormánynak és a parlamentnek már akkor lépéseket kellene tennie, ha a lakosság száma eléri a 9,5 millió főt. A kezdeményezők szerint a bevándorlás túlzott terhet ró az infrastruktúrára, a lakhatásra és a szociális ellátórendszerre.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

 

