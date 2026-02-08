Ft
crans - montana le constellation svájc tűzvész tragédia

Elátkozott hely: tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emlékhelyén

2026. február 08. 16:20

Valószínűleg az áldozatok emlékére gyújtott mécsesek okoztak tüzet.

2026. február 08. 16:20
null

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen – közölte a svájci rendőrség az X-en. A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő szilveszteri tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el. A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig vannak, akik a kórházak intenzívosztályain szorulnak ápolásra.

A tragédia kapcsán Crans-Montana polgármestere, Nicolas Féraud a sajtónak nyilatkozva január 6-án elismerte, hogy a bár időszakos biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzéseit 2019 óta nem végezték el annak ellenére, hogy évente kötelező lett volna. Az ügyben indított nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot, és onnan terjedt tovább a tűz.

A város önkormányzata, csütörtökön elrendelte a város egy másik luxuszállodájának a bezárását, mert a hotel nem tartotta be a tűzvédelmi előírásokat.

(MTI)

Nyitókép forrása: Maxime SCHMID/ AFP

