Menekülés helyett csapda: hátborzongató részlet derült ki a svájci szilveszteri tűzesetről, súlyos mulasztás lehet a tragédia mögött

Az svájci lap szerint a szórakozóhely főbejárat előtti új üvegezett verandájának építésére vonatkozó 2015-ös építési engedélyben utalás van egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzése feltételeként. Moretti azonban a kihallgatás során az ajtót „személyzeti ajtóként” jellemezte.

A tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak ezen a – nem vészkijáratként feltüntetett – ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni.

Az NZZ szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be.

A tűzvészt követően Nicolas Féroud polgármester közölte, hogy a bárnak két vészkijárata is volt, ahogy az előírás az engedélyezett 100 vendég számára a bár földszinten és alagsorban lévő helyiségeihez. A nyugati oldalon lévő ajtó egy harmadik kijáratot jelenthetett volna. Máig nem tudni azok pontos számát, akik a tragédia idején a bárban tartózkodtak.

(MTI)