01. 25.
vasárnap
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
szilveszteri tűz svájc tragédia

Menekülés helyett csapda: hátborzongató részlet derült ki a svájci szilveszteri tűzesetről, súlyos mulasztás lehet a tragédia mögött

2026. január 25. 17:29

Zárva volt a Crans-Montanában lévő, szilveszterkor tűzvész sújtotta Le Constellation bár egyik fontos kijárata.

2026. január 25. 17:29
null

A földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy az emberek egy vészhelyzet esetén gyorsan elhagyhassák az épületet, ám az zárva volt – írja a Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt kaphatott lángra a mennyezet szigetelése a szilveszteri mulatságon gyorsan lángba borítva a szórakozóhelyet. 

A 40 ember halálát okozó tűzben továbbá 116 ember megsérült, közülük 80-an súlyos égési sérüléseket kaptak. Az ügyészség jelenleg gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői – Jacques és Jessica Moretti – ellen. 

Az svájci lap szerint a szórakozóhely főbejárat előtti új üvegezett verandájának építésére vonatkozó 2015-ös építési engedélyben utalás van egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzése feltételeként. Moretti azonban a kihallgatás során az ajtót „személyzeti ajtóként” jellemezte.

A tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak ezen a – nem vészkijáratként feltüntetett – ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni. 

Az NZZ szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be. 

A tűzvészt követően Nicolas Féroud polgármester közölte, hogy a bárnak két vészkijárata is volt, ahogy az előírás az engedélyezett 100 vendég számára a bár földszinten és alagsorban lévő helyiségeihez. A nyugati oldalon lévő ajtó egy harmadik kijáratot jelenthetett volna. Máig nem tudni azok pontos számát, akik a tragédia idején a bárban tartózkodtak. 

(MTI)

Nyitókép: Robin MILLARD / AFP

optimista-2
2026. január 25. 20:42
Miért nincs százezres tüntetés a kanton vezetőjének lemondását követelve ? Ja, tudom már: az újvidéki 15 halott ezerszer többet ér, mint a svájci 40 halott. Ők emberek voltak, a svájciak meg élvhajhász részeg állatok.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 25. 20:33
A legnagyobb tanulság abból a tragédiából ... önmagától senkit nem lehet megvédeni. Ha egy emberben nem alakul ki egy természetes veszélyérzet, csak a vakszerencsének köszönheti, ha élete során nem kerül ilyen helyzetbe. Az a szabados demokrácia és szabadságérzet, amivel felruházta magát a legtöbb nyugati liberalista, az a nagy számok törvénye szerint nagy eséllyel kerül valamilyen hasonló helyzetbe. Ha szabad minden, akkor hülyeséget csinálni is szabad, bűnözőnek lenni is, sőt gyilkolni is szabad. Ezt kellene talán átgondolni, hogy a másik szabadsága nem jut-e el arra a szintre, amikor az már az én szabadságomat korlátozza. Ha igen, akkor viszont már "meghalt" a demokrácia. De ezt felfogni egy bizonyos értelmi szint alatt lehetetlen, fölötte lenni alapkövetelmény.
Válasz erre
1
0
kiborg-2
2026. január 25. 19:44
Tanulságul másoknak: mit és hogyan nem szabad tenni!
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 25. 18:26
A felvételek alapján ezek az idióták buliztak tovább, meg szelfiztek a tűzzel. Ha volt idejük vonatozni, meg a dj től új számot kérni, akkor ki tudtak volna menni az egy szem kijáraton is.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!