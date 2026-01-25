Menekülés helyett csapda: hátborzongató részlet derült ki a svájci szilveszteri tűzesetről, súlyos mulasztás lehet a tragédia mögött

Kiderült, mi okozta a közel ötven ember életét követelő tüzet a svájci bárban
A Külgazdasági- és Külügyminisztérium megerősítette, nincs magyar érintettje a tragédiának.
Zárva volt a Crans-Montanában lévő, szilveszterkor tűzvész sújtotta Le Constellation bár egyik fontos kijárata.
A földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy az emberek egy vészhelyzet esetén gyorsan elhagyhassák az épületet, ám az zárva volt – írja a Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt kaphatott lángra a mennyezet szigetelése a szilveszteri mulatságon gyorsan lángba borítva a szórakozóhelyet.
Ezt is ajánljuk a témában
A Külgazdasági- és Külügyminisztérium megerősítette, nincs magyar érintettje a tragédiának.
A 40 ember halálát okozó tűzben továbbá 116 ember megsérült, közülük 80-an súlyos égési sérüléseket kaptak. Az ügyészség jelenleg gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői – Jacques és Jessica Moretti – ellen.
Az svájci lap szerint a szórakozóhely főbejárat előtti új üvegezett verandájának építésére vonatkozó 2015-ös építési engedélyben utalás van egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzése feltételeként. Moretti azonban a kihallgatás során az ajtót „személyzeti ajtóként” jellemezte.
A tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak ezen a – nem vészkijáratként feltüntetett – ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni.
Az NZZ szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be.
A tűzvészt követően Nicolas Féroud polgármester közölte, hogy a bárnak két vészkijárata is volt, ahogy az előírás az engedélyezett 100 vendég számára a bár földszinten és alagsorban lévő helyiségeihez. A nyugati oldalon lévő ajtó egy harmadik kijáratot jelenthetett volna. Máig nem tudni azok pontos számát, akik a tragédia idején a bárban tartózkodtak.
(MTI)
Nyitókép: Robin MILLARD / AFP