Svájcból figyelmeztették a németeket: inkább Orbán Viktor taktikáját kellene követniük

„Erre senki más nem képes az EU-ban” – Orbán Viktor előtt tisztelegnek a svájci lap olvasói
A magyar miniszterelnökkel Roger Köppel főszerkesztő készített nemrég egy újabb interjút.
A neves svájci lap főszerkesztője szerint Németországnak semleges külpolitikát kellene folytatnia, valamint dicsérte Orbán Viktor konfliktuskezelését.
Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője szerint Németországnak Svájchoz hasonlóan semleges külpolitikát kellene folytatnia, erős hadsereggel és aktív diplomáciával – írja a Junge Freiheit.
A cikk alapján
Köppel példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszafogott konfliktuskezelését, amelyet meggyőzőnek tart.
Köppel emellett bírálja az EU szankcióit Jacques Baud svájci ezredes ellen, valamint elutasítja Daniel Günther schleswig-holsteini miniszterelnök sajtószabadságot korlátozó kijelentéseit; szerinte a „fake news”-t cáfolni kell, nem betiltani.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.