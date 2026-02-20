Ft
roger köppel weltwoche svájc németország eu orbán viktor

Svájcból figyelmeztették a németeket: inkább Orbán Viktor taktikáját kellene követniük

2026. február 20. 11:09

A neves svájci lap főszerkesztője szerint Németországnak semleges külpolitikát kellene folytatnia, valamint dicsérte Orbán Viktor konfliktuskezelését.

2026. február 20. 11:09
null

Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője szerint Németországnak Svájchoz hasonlóan semleges külpolitikát kellene folytatnia, erős hadsereggel és aktív diplomáciával – írja a Junge Freiheit.

A cikk alapján

Köppel példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszafogott konfliktuskezelését, amelyet meggyőzőnek tart.

Köppel emellett bírálja az EU szankcióit Jacques Baud svájci ezredes ellen, valamint elutasítja Daniel Günther schleswig-holsteini miniszterelnök sajtószabadságot korlátozó kijelentéseit; szerinte a „fake news”-t cáfolni kell, nem betiltani. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

