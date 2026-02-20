Svájcból figyelmeztették a németeket: inkább Orbán Viktor taktikáját kellene követniük

Orbán Viktor belevágott: eurómilliárdok mozdulnak meg Budapest határában

Lerakták péntek délelőtt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új termináljának alapkövét. A reptér fejlesztésével kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a turizmus egyre fontosabb lába a gazdaságnak, de hogy még inkább növekedhessen, ahhoz elengedhetetlenek a fejlesztések.