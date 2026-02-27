Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
svájc Magyar Péter ksh nyugdíjas

Magyar Péterék körbenéztek, és 25 százaléknyi mélyszegény nyugdíjast láttak. Hazajöhetnének Svájcból, ott van annyi

2026. február 27. 05:35

Alacsonyabb rezsiről írnak a pamfletben, miközben éppen a Magyar Péterrel kapcsolatban álló ukránok zárták el az alacsony rezsihez szükséges olajvezetéket.

2026. február 27. 05:35
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Merő megszokásból mindig átlapozom a friss Tiszta Hangot – nagyjából ugyanannak a mazochista énemnek köszönhetően, amiért időnként belenézek a Szabadsajtó Klubba is (ahol nemrég Stumpf András Márki-Zay Péter-i magasságokba emelkedve legombázott és leegysejtűzött néhány magyart).

Csodálatos propaganda-újság ez. A hatodik számban például sikerült kihozniuk, hogy a kakaópor kilója 2021 januárjában még mindössze 462 forintba került, 2025 októberében viszont már 10 170 forintba – vagyis szerintük „2405 százalékkal” drágult. Csak épp azt felejtették el megnézni, hogy a KSH hivatalos adatai 2024-ig a 70–125 grammos kiszerelésre vonatkoznak, 2024-től pedig az egykilósra. De legalább idáig még eljutottak: sikerült fellapozni a vonatkozó statisztikát, csak értelmezni nem sikerült azt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A hetedik számra vonatkozóan már ez sem ment.

A nagysikerű tiszás „szakértőknek” ugyanis sikerült leírniuk, hogy „minden negyedik magyar nyugdíjas mélyszegénységben él”, illetve hogy „majdnem minden ötödik magyar gyermek mélyszegénységben él”.

Kezdjük az egyszerű tényekkel. A legfrissebb Eurostat-adatok szerint a magyar nyugdíjasok 16,1 százaléka volt kitéve a szegénységi kockázatnak – így nevezik a statisztikusok azt a kategóriát, amit a közbeszédben gyakran (bár szakmailag pontatlanul) „mélyszegénységként” emlegetnek. Sok ez? Hogyne lenne sok. 65 év felett már csak a keresztényi szeretet és a hosszú, ledolgozott évek miatt is ennek az aránynak nullának kellene lennie. De kevesebb-e, mint a Magyarék által emlegetett 25 százalék? Jelentősen kevesebb. Innen is jelezném Magyaréknak, hogy 

ha 25 százaléknyi mélyszegény nyugdíjast látnak, jöjjenek már haza Svájcból – ott áll épp e mutató 24,7 százalékon.

Csak halkan jegyzem meg – nehogy elriasszuk a szigorúan Szent Jeromos-i értelemben vett „csaholó kutyákat” –, hogy a magyar arány jobb, mint az EU27 átlaga, és olyan nyugati példaképek szerepelnek a listában sokkal nagyobb számmal – a fent említett Svájcon kívül –, mint Németország és Olaszország, vagy épp Spanyolország és Ausztria.

Hasonló a helyzet a gyerekek mélyszegénységével is: szintén a legfrissebb Eurostat-adatok szerint a 18 éven aluliak 17,4 százaléka volt szegénységi kockázatnak kitéve – szemben a Magyar Péter-i 20 százalékkal. És itt is jobb a magyar arány, mint a svájci, az osztrák, de még a luxemburgi is – ahol egészen döbbenetes módon a 18 év alattiak 24 százaléka számít szegénynek.

És akkor még nem beszéltünk az olyan csúsztatásokról, mint hogy „van olyan műtét, amelyre 81 hónapot kell várni”. A valóság ezzel szemben az, hogy a koronavírus-járvány után 26 olyan műtéti típus volt, ahol az átlagos várakozási idő meghaladta a 60 napot – jelenleg pedig három ilyen van. Vagy ott a minimálbér kérdése

nagy lelkesedéssel hirdetik, hogy egy esetleges Tisza-kormány alatt havi 20 ezer forinttal emelnék a minimálbért, miközben 2021 és 2026 között a Fidesz-kormány közel megduplázta azt, 167 400 forintról 322 800 forintra.

A végére pedig marad valóság nagybátyánk keserű fintora: alacsonyabb rezsiről írnak a pamfletben, miközben éppen azok az ukránok zárták el az alacsony rezsihez szükséges olajvezetéket, akik maguk ismerték el, hogy kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

