Magyar Péterék körbenéztek, és 25 százaléknyi mélyszegény nyugdíjast láttak. Hazajöhetnének Svájcból, ott van annyi

Kezdjük az egyszerű tényekkel. A legfrissebb Eurostat-adatok szerint a magyar nyugdíjasok 16,1 százaléka volt kitéve a szegénységi kockázatnak – így nevezik a statisztikusok azt a kategóriát, amit a közbeszédben gyakran (bár szakmailag pontatlanul) „mélyszegénységként” emlegetnek. Sok ez? Hogyne lenne sok. 65 év felett már csak a keresztényi szeretet és a hosszú, ledolgozott évek miatt is ennek az aránynak nullának kellene lennie. De kevesebb-e, mint a Magyarék által emlegetett 25 százalék? Jelentősen kevesebb. Innen is jelezném Magyaréknak, hogy

ha 25 százaléknyi mélyszegény nyugdíjast látnak, jöjjenek már haza Svájcból – ott áll épp e mutató 24,7 százalékon.

Csak halkan jegyzem meg – nehogy elriasszuk a szigorúan Szent Jeromos-i értelemben vett „csaholó kutyákat” –, hogy a magyar arány jobb, mint az EU27 átlaga, és olyan nyugati példaképek szerepelnek a listában sokkal nagyobb számmal – a fent említett Svájcon kívül –, mint Németország és Olaszország, vagy épp Spanyolország és Ausztria.

Hasonló a helyzet a gyerekek mélyszegénységével is: szintén a legfrissebb Eurostat-adatok szerint a 18 éven aluliak 17,4 százaléka volt szegénységi kockázatnak kitéve – szemben a Magyar Péter-i 20 százalékkal. És itt is jobb a magyar arány, mint a svájci, az osztrák, de még a luxemburgi is – ahol egészen döbbenetes módon a 18 év alattiak 24 százaléka számít szegénynek.

És akkor még nem beszéltünk az olyan csúsztatásokról, mint hogy „van olyan műtét, amelyre 81 hónapot kell várni”. A valóság ezzel szemben az, hogy a koronavírus-járvány után 26 olyan műtéti típus volt, ahol az átlagos várakozási idő meghaladta a 60 napot – jelenleg pedig három ilyen van. Vagy ott a minimálbér kérdése