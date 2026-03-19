Magyar Péter foghatja a fejét: napról napra szerepelnek le a jelöltjei (VIDEÓ)

Arra a kérdésre, hogy szakgyógyszerészként milyen javaslatokat fogalmazna meg, pedig csak annyit tudott mondani, hogy „ez jó kérdés”.
De a nyírbátori jelölt is alaposan leszerepelt az egyik helyi tévé műsorában. A műsorvezető az iránti érdeklődésére, hogy mi az a terület, amelyen a leghamarabb változást eszközölnének, csak azt tudta válaszolni, hogy rendszerszinten gondolkoznak, de konkrétumot nem tudott mondani.
De végül nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szolnoki jelöltnek,
Rost Andreának nem másba tört bele a bicskája, mint a Szózat szövegébe.
A fentiek alapján pedig megkérdőjelezhető Orbán Anita tiszás szakértő azon kijelentése, hogy náluk mindeki „vérprofi”.