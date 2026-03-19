03. 19.
csütörtök
szózat tisza párt judák zsolt Rost Andrea Magyar Péter jelölt

Magyar Péter foghatja a fejét: napról napra szerepelnek le a jelöltjei (VIDEÓ)

2026. március 19. 09:37

Van, akinek a saját városa nevét is nehéz kimondania, Rost Andreának a Szózattal gyűlt meg a baja, a hartai jelölt pedig alaposan átlépte a jóízlés határát.

Úgy tűnik, a kampányhajrában kis időre le-lekerül a „szájkosár” a Tisza Párt jelöltjeiről, de vélhetően ezeket a döntéseit legtöbbször Magyar Péter is megbánja. Az elmúlt napokban ugyanis a saját emberei okoztak kellemetlen perceket a pártelnöknek.

Kiderült, milyen a „vérfideszes”

Az egyik ilyen esetre Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a felesége mutatott meg neki az egyik jelöltről egy videót, mely alapján azt hitte, hogy egy mémoldalt lát, de mint kiderült Magyar Péter „világválogatottjának oszlopos tagja” látható a felvételen.

A tiszás jelölt, Judák Zsolt Hartán a színpadon többek között rágyújtott egy saját dalra is, mely arról szólt, hogy „addig lesz a NER-esekkel haragban, míg a Tisza be nem jut a nagy házba”.

De a kellemetlen percek itt még nem értek véget. Judák elmondta, hogy TV-paprikát termeszt, és mivel tudomása szerint nem volt jelent a „propaganda” ezért megjegyezte, hogy a sorok végén van egy kis vadkender is, mint fogalmazott, azért, mert „valamiből meg kell élnie”. Előtte valamivel pedig 

a tiszás narratívával ellentétben elismerte, hogy a háborús veszély igenis valós.

Sőt, azt is megtudhattuk tőle, hogy milyen a „vérfideszes”. Megjegyezte, hogy vannak kiskorúak a fórumán, de finomra hangolva el tudja mondani gondolatait. Ezután a következők hangzottak el:

„A Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják.

Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis **banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.)

lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket” – fogalmazott.

Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

Judák Zsolt végül egy dakota közmondással búcsúzott. „Egy dakota mondással szeretnék elköszönni tőletek, mert a miniszterelnök mindig elmondja. Először elmondom dakota nyelven: »sukh, haba tank, tanka akan, janka, hunné tanka, hin fán jet«. Ezt úgy lehetne lefordítani, hogy: a magas, NER-es, deresről nagyon nagyot lehet esni” – zárta beszédét a hartai ellenzéki politikusjelölt.

Az elhangzottak után Takács azt a kérdést tette fel a tiszásoknak, hogy 

tényleg olyan országban akarnak-e élni, ahol egy „ilyen fickó” képviseli őket a parlamentben.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi is a biztos választás?

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője pedig arra az orosházi jelöltre hívta fel a figyelmet, akinek a Békés 04. számú választókerület központjában, gondjai akadtak a város nevének kimondásával. Az oroszellenesség nagyon bekúszhatott a mindennapjaiba, mert többször is Oroszországot szeretett volna vélhetően mondani a hallgatóság előtt.

De a fideszes politikus megemlékezett arról a zalai szakgyógyszerész jelöltről is, aki Gulyás Mártonnál hasalt el. A Partizán arca azt szerette volna megtudni, hogy egy Tisza-kormány esetén lenne-e javaslata a gyógyszerárakkal kapcsolatban, erre a nő úgy reagált,  – szemmel láthatóan feszengve – hogy a részletes programot most fogja megismerni.

Arra a kérdésre, hogy szakgyógyszerészként milyen javaslatokat fogalmazna meg, pedig csak annyit tudott mondani, hogy „ez jó kérdés”.

De a nyírbátori jelölt is alaposan leszerepelt az egyik helyi tévé műsorában. A műsorvezető az iránti érdeklődésére, hogy mi az a terület, amelyen a leghamarabb változást eszközölnének, csak azt tudta válaszolni, hogy rendszerszinten gondolkoznak, de konkrétumot nem tudott mondani.

De végül nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szolnoki jelöltnek, 

Rost Andreának nem másba tört bele a bicskája, mint a Szózat szövegébe. 

A fentiek alapján pedig megkérdőjelezhető Orbán Anita tiszás szakértő azon kijelentése, hogy náluk mindeki „vérprofi”. 

Az összeállítást alább tekintheti meg:

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zozo1971
2026. március 19. 10:20
Poloska telefonlopás benfentes kereskedelem Radnai sikkasztás okirathamisitás Ruszin garázdaság csipkejozsika 750 000 000 eltüntetése Judák zsolt Gurzó Mária még a saját városát sem tudja kimondani Kapitány shell részvényes a megújuló energia nyilván nagy barátja És még csak meg sem szólalhattak kérdésekre nem is kellett válaszolni Tényleg ilyen helyzetben egy ilyen pártot és a szedett vedett jelölteket akarjuk a hazánk élére ? Ha a 106 jelölt ilyen szint kikböl lesznek államtitkárok miniszterek osztályvezetök stratégiai cégek vezetöi sorolhatnám Mindenhol nem lehet ott peti ezek nem választási plakátok Ha a fidesz nyer legalább nem lesz nagy gondja az ellenzékkel mert ezek meg sem fognak tudni szólalni Peti pedig nem lesz ott hiszen ha parlamenti képviseló lesz és lemond az ep képviselöségröl ugrik a mentelmi jog
nnjohn
2026. március 19. 10:18
Agyhalottak gyülekezete. A szemét, amit a Tisza összehordott...
Kawaski
2026. március 19. 09:58
Ez is egy fúl hülye mint a gazdája
sagirdilsiz-2
2026. március 19. 09:57
Judákról van fent egy imázsfilm a yt-on, nincs a munkatársainak dresszkód, az egyik polóján: the antifa straight edge.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!