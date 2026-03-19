Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hernádi Zsolt mol csoport fővárosi törvényszék

Döntött a bíróság: ítélet született Hernádi Zsolt ügyében – főhet a horvátok feje

2026. március 19. 10:23

Magyarország nem ismeri el a Hernádi Zsolt ellen jogerősen meghozott elítélő határozatokat.

A Fővárosi Törvényszék szerdán meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el – közölte az olajcég csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Ezzel 

lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás,

miután az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.

A törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását – írta a Mol.

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában – közölte a Mol.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kuzmics
•••
2026. március 19. 11:18 Szerkesztve
Kár volt a horvátokat támogatni a délszláv háborúban. Megszállták az Adria teljes partvidékét, s azóta a környezetükkel arcoskodnak.
Válasz erre
3
0
cserresznye
2026. március 19. 10:42
Helyes! Látjuk, hogy az olajbiznisz nem csak Mo ellehetetlenítésre, hanem a MOL letörlésére az olajpiacról, avagy ellenséges felvásárlással( meg millio trükkök százaival) a bekebelezésre tör. Magyarország startégiai vállalat és hozzáteszem a szlovákoké, és együttműködéssel a horvátoké is lehetne, meg kell védeni és a vezetőit, részvényeseit is.
Válasz erre
3
0
Arisztokrata
2026. március 19. 10:42
Most már csak eltévedt drónokra kell vigyázni.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. március 19. 10:28
Helyes! A MOL az egyik stratégiai fontosségú cégünk. A Hernádi Magyarországért dolgozott . ( még ha megkérdőjelezhető eszközökkel is )
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!