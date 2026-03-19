Döntött a bíróság: ítélet született Hernádi Zsolt ügyében – főhet a horvátok feje

Újabb kőkemény drágulás a kutakon: ennyit kellene fizetniük csütörtöktől a magyaroknak a Zelenszkij-féle felárral
Hatalmas segítség a védett ár.
Magyarország nem ismeri el a Hernádi Zsolt ellen jogerősen meghozott elítélő határozatokat.
A Fővárosi Törvényszék szerdán meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el – közölte az olajcég csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
Ezzel
lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás,
miután az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.
A törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását – írta a Mol.
Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában – közölte a Mol.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter