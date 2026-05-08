„Ezek próbára tették a cégcsoport ellenálló képességét” – Hernádi Zsolt a Mol első negyedéves eredményeiről

– fejtette ki Hernádi Zsolt.

A társaság közleménye szerint a kutatás és termelés (upstream) üzletág tisztított EBITDA-ja 346 millió dollárra nőtt, köszönhetően a kedvező kőolaj- és földgázáraknak. A termelés negyedéves szinten csökkent napi 95,5 ezer hordóra, de továbbra is a menedzsment által meghatározott 95-97 ezer hordós tartományban maradt, az iráni konfliktus miatt kieső termelési volumenek ellenére.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) tisztított EBITDA-ja 69 millió dollárra csökkent, mert a kőolaj-ellátási problémák, a korlátozott feldolgozási mennyiségek és az árszabályozások együttesen nyomást gyakoroltak az első negyedéves eredményre. A finomítás területén a feldolgozott mennyiségek jelentősen alacsonyabbak voltak 2026 első negyedévében a Dunai Finomítóban 2025 októberében történt tűzeset után, miközben a kőolajellátási problémák, köztük a Barátság kőolajvezeték január 27-i leállása további működési kihívásokat okoztak. Az alacsonyabb kőolajfeldolgozás miatt az értékesítési volumenek is alacsonyabbak voltak.

A negyedév során bevezetett ár- és árréskorlátozások ellenére a fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyamhatásnak köszönhetően. A szegmens eredményeit a dollár árfolyamcsökkenésének pozitív hatása, valamint a nem üzemanyag-szegmens organikus növekedése hajtotta. Az üzemanyag-árrések csökkentek a tavalyihoz képest, mivel márciusban a legtöbb piacon árszabályozást vezettek be.

A körforgásos gazdaság szolgáltatások EBITDA-ja 21 millió dollárt ért el. A pozitív eredmény elsősorban a szezonális tényezőknek köszönhető, mivel a kevesebb hulladékmennyiséggel párhuzamosan csökkentek a negyedéves költségek is. A kötelező visszaváltási rendszer aktivitása az előző negyedév szintjén maradt – közölte a Mol.