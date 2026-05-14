mol csoport shape tomorrow 2030 + szarvasi biogázüzem metán

Fontos fejlesztésbe kezd a Mol: akár 8500 háztartás éves földgázfogyasztását is fedezheti az új beruházás

2026. május 14. 15:56

Biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet a Mol.

Új biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet a Mol, amelynek köszönhetően a jövőben a telephelyen előállított biogázt olyan tisztaságú biometánná alakítják, amely már betáplálható az országos földgázhálózatba – közölte a vállalat sajtóközleményében.

A beruházás várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter biometán előállítására lesz képes.

A fejlesztés a Mol-csoport hosszú távú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának része, amely a vállalat fenntartható és zöldenergia-üzletágainak erősítését célozza. A szarvasi létesítmény lesz a Mol első biometánüzeme, egyben Magyarország harmadik ilyen típusú üzeme.

A biogáz különböző szerves anyagok – például növényi maradványok, trágya vagy élelmiszerhulladék – lebontásával keletkező megújuló energiaforrás, amely főként metánt, de szén-dioxidot és más vegyületeket is tartalmaz. Az új technológia ezektől az összetevőktől tisztítja meg a gázt, így nagy energiatartalmú, magas tisztaságú biometán jön létre.

Az évente előállított több mint 7 millió köbméter biometán mintegy 8500 átlagos háztartás éves földgázfogyasztását fedezhetné.

A vállalat szerint a biometán nemcsak a fosszilis földgáz kiváltására alkalmas, hanem az úgynevezett zöld tanúsítványok révén magasabb hozzáadott értéket is képvisel az energiapiacon.

A Mol szerint a helyben előállított energia mára stratégiai jelentőségűvé vált, különösen Kelet-Közép-Európában, ahol a biometán-termelés kedvező adottságokra építhet: erős mezőgazdasági háttérre, meglévő gázinfrastruktúrára és stabil ipari keresletre.

„Az új beruházás révén hatékony választ adunk az energiatrilemmára: úgy növeljük az energiabiztonságot, hogy megfizethető és fenntartható módon állítunk elő energiahordozót” – mondta Horváth Ádám, a Mol-csoport Downstream Új és fenntartható üzletágak igazgatója.

Hozzátette: „Ahhoz, hogy országos szinten ki tudjuk használni a biometánban rejlő potenciált, hatékony támogatási rendszerre, egyértelmű és támogató szabályozásra, illetve agrár és energetikai ipari összefogásra is szükség lesz.”

A Mol 2023-ban vásárolta meg a Szarvasi Biogázüzemet. A létesítmény jelenleg évente közel 24 GWh zöldáramot termel biogáz felhasználásával, emellett kapcsolt hőenergiát is előállít. Az üzem mintegy 4 megawatt elektromos csúcskapacitással működik.

A telephely évente több mint 40 ezer tonna, főként húsiparból származó szerves hulladékot dolgoz fel, emellett további 53 ezer tonna mezőgazdasági mellékterméket – például hígtrágyát és trágyát – hasznosít. A biogáz előállításához évente körülbelül 18 ezer tonna mezőgazdasági alapanyagot is felhasználnak, így az üzem közel 12 millió köbméter biogázt termel évente.

A Mol hangsúlyozta: a mezőgazdasági partnerek és alapanyag-beszállítók kulcsszerepet játszanak a stabil nyersanyagellátásban, ezért a vállalat a jövőben tovább kívánja erősíteni együttműködését az agrárszektor szereplőivel.

A nyitókép illusztráció: Pexels

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. május 14. 16:30
"például növényi maradványok, trágya vagy élelmiszerhulladék – lebontásával keletkező" A "tehénpukit" is tessék összegyűjteni.
