Fontos fejlesztésbe kezd a Mol: akár 8500 háztartás éves földgázfogyasztását is fedezheti az új beruházás

Új biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet a Mol, amelynek köszönhetően a jövőben a telephelyen előállított biogázt olyan tisztaságú biometánná alakítják, amely már betáplálható az országos földgázhálózatba – közölte a vállalat sajtóközleményében.

A beruházás várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter biometán előállítására lesz képes.

A fejlesztés a Mol-csoport hosszú távú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának része, amely a vállalat fenntartható és zöldenergia-üzletágainak erősítését célozza. A szarvasi létesítmény lesz a Mol első biometánüzeme, egyben Magyarország harmadik ilyen típusú üzeme.