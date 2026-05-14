Szalay-Bobrovniczky Vincze reagált: valótlan információkkal próbálta lejáratni őt az RTL

Facebook-bejegyzésben reagált Szalay-Bobrovniczky Vince az RTL Klub egyik riportjára, amely szerinte valótlanul próbálta lejáratni őt, a Miniszterelnökséget és a Bethlen Gábor Alapkezelőt. A politikus hangsúlyozta: az RTL által bemutatott támogatási ügyek egyetlen esetben sem tekinthetők lezártnak, és minden döntés jogszerű keretek között született.
Szalay-Bobrovniczky azt írta, hogy a riportban szereplő három támogatási ügy mögött hivatalos döntési folyamat állt: az egyik esetben kormányhatározat, két másiknál pedig miniszteri döntés született. Hozzátette, hogy két támogatás esetében az elszámolási határidő még nem járt le, míg a Rákóczi Szövetség ügyében jelenleg is folyamatban van az elszámolás.
Az államtitkár szerint félrevezető azt állítani, hogy személyesen utasíthatott volna kifizetésekre.
Bejegyzésében kiemelte: szerepe kizárólag döntés-előkészítő volt, és semmilyen jogszabályi felhatalmazása nem volt arra, hogy önállóan támogatások kifizetéséről döntsön.
„Minden ilyen aktus mögött komplex és jogszerű döntési folyamat áll” – fogalmazott.
Szalay-Bobrovniczky szerint a támogatások célszerűségéről lehet vitázni, ugyanakkor szerinte azok jogszerűsége nem kérdőjelezhető meg. Külön hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a magyar civil szervezetek túlnyomó többsége tisztességes munkát végez, legyen szó gyermektáborokról, hobbisport-egyesületekről vagy szociális segítségnyújtásról.
A politikus arra is kitért, hogy a jogszabályok egyértelműen tiltják a közvetlen politikai tevékenységet az állami támogatásban részesülő civil szervezetek számára. Mint írta, amennyiben egy szervezet megszegi ezt a szabályt, az már az adott szervezet felelőssége, és ilyen esetben a támogatás visszafizetésére kötelezhetik őket.
A bejegyzés szerint a választások után sem ő, sem a Miniszterelnökség nem engedélyezett újabb kifizetéseket.
Szalay-Bobrovniczky azt írta, hogy Gulyás Gergely miniszter és az Alapkezelő a már megítélt támogatások folyósítását is visszatartotta annak érdekében, hogy azokról már az új kormány dönthessen.
A konkrét támogatások kapcsán külön is megvédte az érintett szervezeteket. A Rákóczi Szövetséget a magyar nemzetpolitika egyik „zászlóshajójának” nevezte, amely szerinte több millió emberhez jut el programjaival a Kárpát-medencében. Az Erőszakkutató Központtal kapcsolatban kiemelte Gellért Ádám holokauszt-történész szerepét, míg az említett mesterségesintelligencia-projektet a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóihoz kötötte.
Bejegyzésében az RTL híradósára, Erős Antóniára is utalt. Azt írta, hogy az újságíróhoz köthető Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2018 óta közel 200 millió forint állami támogatásban részesült, részben a Miniszterelnökség forrásaiból. Szalay-Bobrovniczky szerint ez azért történt, mert az alapítvány „az egyik legjobb a maga területén”, és kiemelkedő munkát végez a cukorbetegek támogatásában.
A politikus a bejegyzés végén arra is kitért, hogy bár több sajtóorgánum „korábbi helyettes államtitkárként” hivatkozik rá, kinevezése jogilag továbbra is hatályos. Elmondása szerint pozíciójáról szándékosan nem mondott le a választások után, mivel úgy véli, nem követett el olyan cselekményt, amely ezt indokolná.
Szalay-Bobrovniczky Vince hozzátette: az RTL által bemutatott ügyek teljes dokumentációját továbbította Tarr Zoltán miniszternek, ugyanakkor az iratok nyilvánosságra hozatalára adatvédelmi okok miatt nincs jogosultsága.
Nyitókép: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Vincze
