Szalay-Bobrovniczky Vincze reagált: valótlan információkkal próbálta lejáratni őt az RTL

Facebook-bejegyzésben reagált Szalay-Bobrovniczky Vince az RTL Klub egyik riportjára, amely szerinte valótlanul próbálta lejáratni őt, a Miniszterelnökséget és a Bethlen Gábor Alapkezelőt. A politikus hangsúlyozta: az RTL által bemutatott támogatási ügyek egyetlen esetben sem tekinthetők lezártnak, és minden döntés jogszerű keretek között született.

Szalay-Bobrovniczky azt írta, hogy a riportban szereplő három támogatási ügy mögött hivatalos döntési folyamat állt: az egyik esetben kormányhatározat, két másiknál pedig miniszteri döntés született. Hozzátette, hogy két támogatás esetében az elszámolási határidő még nem járt le, míg a Rákóczi Szövetség ügyében jelenleg is folyamatban van az elszámolás.