Bejelentette lemondását az az egészségügyi miniszter, aki a brit kormányfői székre pályázhat

Starmer visszadobta a labdát: bejelentette, hogy nem mond le
Ezzel gyakorlatilag a Munkáspártnak kell eldöntenie, hogy bizalmatlansági szavazást indítanak-e ellene.
Keir Starmer elmozdítása lehet a végső cél.
Bejelentette lemondását Wes Streeting brit egészségügyi miniszter, aki az általános várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó akciót a kormányzó Munkáspárton belül – írta meg az MTI.
Lemondását bejelentő levelében Streeting közölte, hogy
már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben, és hogy véleménye szerint a következő választásokra már nem Starmer vezeti a Munkáspártot.
Wes Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként. Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP