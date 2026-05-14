lemondás Nagy-Britannia Keir Starmer

Bejelentette lemondását az az egészségügyi miniszter, aki a brit kormányfői székre pályázhat

2026. május 14. 14:39

Keir Starmer elmozdítása lehet a végső cél.

Bejelentette lemondását Wes Streeting brit egészségügyi miniszter, aki az általános várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó akciót a kormányzó Munkáspárton belül – írta meg az MTI.

Lemondását bejelentő levelében Streeting közölte, hogy

már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben, és hogy véleménye szerint a következő választásokra már nem Starmer vezeti a Munkáspártot.

Wes Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként. Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.

Összesen 2 komment

Gubbio
•••
2026. május 14. 15:20 Szerkesztve
"Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda!" A 19-et egy híján 20-ra akarják lecserélni. Sok sikert!
europész
2026. május 14. 14:48
Bukik a Starmer.Ezek a britek már kipróbáltak egy pár minielnököt.Biztos lesz még egy néhány bukós
