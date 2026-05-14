05. 14.
csütörtök
ukrán drón lettország észtország

Elsodorta a lett vezetést az ukrán drónbotrány: lemondott a miniszterelnök is

2026. május 14. 14:22

A hétvégén két eltévedt ukrán drón eltalálta az ország olajlétesítményeit.

Evika Siliņa Lettország kormányfője csütörtökön bejelentette, hogy lemond tisztségéről, miután baloldali koalíciós partnere visszavonta tőle a támogatását, válaszul arra, hogy Siliņa menesztette a párt egyik miniszterét – írja a Politico.

„Lemondok, de nem adom fel”

 – írta az X-en. A kormány addig folytatja feladatait, amíg az új minisztertanácsot jóvá nem hagyják. Siliņa 2023 szeptembere óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. 

A baloldali Progresszívek párt szerdán jelentette be, hogy többé nem támogatja a koalíciót, miután Siliņa vasárnap menesztette a Progresszívek védelmi miniszterét, Andris Sprūdst egy olyan incidens miatt, amelyben két eltévedt ukrán drón csapódott be a balti állam olajlétesítményeibe. 

Siliņa ezt követően a lett hadsereg Raivis Melnis ezredesét nevezte ki utódjául, de a Progresszívek visszavonulása miatt Siliņa Új Egység szövetsége elvesztette parlamenti többségét.

Lettország, hasonlóan balti szomszédaihoz, Észtországhoz és Litvániához, az orosz-ukrán háború miatt már négy éve magas készültségi állapotban van.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 14. 16:44
Ha....ha....ha... Zselé megbuktatta.... :-))
johngo
2026. május 14. 16:24
Miféle légvédelmük/drónvédelmük van a letteknek? Ez lenne a magas készültség? Mondom, az ukránok már veszélyesebbek Európára, mint az oroszok.
billysparks
2026. május 14. 15:58
Betelepítettek egy csomó szlovákot amikor az ország a cseh birodalom, és később a Csehszlovákia, megszállása alatt állt. A helyi lakosok szeretnék visszakapni az országaikat és a csehszlovák telepeseket a pokolba kívánják, ami a történelem függvényében tökéletesen érthető. Egyedül a magyar nép olyan, hogy a volt megszállóit isteníti, és a földön fetrengve csókolgatjátok ugyanazokat a büdös osztrák csizmákat, amik anno a nagyszüleitek nyakát taposták, miközben az osztrák katonák röhögve erőszakolták az akkor még fiatalka nagymamát. Iszonyat, amikor egy nép addig süllyed, hogy az elnyomóit önként ünnepli. Ennek sürgősen véget kell vetni. Ki kell lépni az EU- ból , a népek börtönéből!
Canadian
2026. május 14. 15:38 Szerkesztve
"két eltévedt ukrán drón csapódott be a balti állam olajlétesítményeibe." Biztos, hogy nem "eltévedt" ukrán drónok bombáztak le egy stratégiai létesítményt. Irányított és cseppet sem eltévedt orosz drónok voltak, de ha bevallják, akkor kitör a harmadik világháború. Ezért a lett kormány is marad az eltévedt ukrán drón magyarázatnál.
