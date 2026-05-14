Elsodorta a lett vezetést az ukrán drónbotrány: lemondott a miniszterelnök is

Evika Siliņa Lettország kormányfője csütörtökön bejelentette, hogy lemond tisztségéről, miután baloldali koalíciós partnere visszavonta tőle a támogatását, válaszul arra, hogy Siliņa menesztette a párt egyik miniszterét – írja a Politico.

„Lemondok, de nem adom fel”

– írta az X-en. A kormány addig folytatja feladatait, amíg az új minisztertanácsot jóvá nem hagyják. Siliņa 2023 szeptembere óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.