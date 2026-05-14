Elsodorta a lett vezetést az ukrán drónbotrány: lemondott a miniszterelnök is

Ukrán drónok csapódtak Lettországba, a lett védelmi miniszter lemondott
Ukrajna megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó.
A hétvégén két eltévedt ukrán drón eltalálta az ország olajlétesítményeit.
Evika Siliņa Lettország kormányfője csütörtökön bejelentette, hogy lemond tisztségéről, miután baloldali koalíciós partnere visszavonta tőle a támogatását, válaszul arra, hogy Siliņa menesztette a párt egyik miniszterét – írja a Politico.
„Lemondok, de nem adom fel”
– írta az X-en. A kormány addig folytatja feladatait, amíg az új minisztertanácsot jóvá nem hagyják. Siliņa 2023 szeptembere óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.
A baloldali Progresszívek párt szerdán jelentette be, hogy többé nem támogatja a koalíciót, miután Siliņa vasárnap menesztette a Progresszívek védelmi miniszterét, Andris Sprūdst egy olyan incidens miatt, amelyben két eltévedt ukrán drón csapódott be a balti állam olajlétesítményeibe.
Siliņa ezt követően a lett hadsereg Raivis Melnis ezredesét nevezte ki utódjául, de a Progresszívek visszavonulása miatt Siliņa Új Egység szövetsége elvesztette parlamenti többségét.
Lettország, hasonlóan balti szomszédaihoz, Észtországhoz és Litvániához, az orosz-ukrán háború miatt már négy éve magas készültségi állapotban van.
