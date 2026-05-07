Breaking: orosz drónok csapódtak be egy NATO-tagországban, kivonult a katonaság

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Ez lehet a válasz az orosz olajinfrastruktúrát ért támadásokra.
Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.
Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban.
A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre.
(MTI)
Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP
***