„Idehaza éppen mással vagyunk elfoglalva, de a világ nem állt meg: ma történelmi jelentőségű USA-Kína csúcstalálkozó kezdődött. Van esély arra, hogy a két szuperhatalom – átmenetileg bizonyosan – ki fog egyezni egymással valamilyen formában. Ahogyan azt megjósoltuk. Magyarország jó pozícióban van, mindkét szuperhatalommal stratégiai szövetségben van. Az Európai Unió visszonya ennél jóval bonyolultabb és konfliktusosabb velük. Jó lenne, ha tovább tudnánk erősíteni ezt az előnyös pozíciót, s nem »fújnánk rájuk«, ahogy az egyes európai fővárosokban divat lett az elmúlt években.”