Hosszú a lista: kiderült, miről tárgyal Donald Trump a kínai elnökkel

Megvan az új amerikai ember, aki diktálhat a forintnak
Kevin Warsh lett az amerikai jegybank új elnöke. A Fed kamatdöntő ülései a forint árfolyamára is erős hatással vannak.
Az amerikai elnök szerdán érkezett Pekingbe második elnöki ciklusának első hivatalos kínai látogatására.
Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán, az amerikai–kínai csúcstalálkozót megelőzően.
A külügyminiszter a Fox News hírtelevízió szerdán este sugárzott interjújában hangsúlyozta: az Egyesült Államok és Kína érdekei között számos konfliktus húzódik,
ezeket azonban kezelni kell a béke és a stabilitás fenntartása, valamint a háborúk elkerülése érdekében.
Marco Rubio rámutatott, hogy a vitás kérdések is napirendre kerülnek az amerikai és a kínai elnök tárgyalásán, ugyanakkor szerinte az együttműködésre is lehet tér.
„Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság” – fogalmazott a külügyminiszter, aki szerint ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott a diplomáciának és a vezetők közötti személyes kapcsolatoknak van kiemelt szerepe.
Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd
Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: Washington világossá tette Peking számára, hogy az iráni rezsimnek nyújtott bármilyen támogatás „káros” lenne az amerikai–kínai kapcsolatokra nézve, és ez a jelenlegi látogatás során is elhangzik majd.
Donald Trump szerdán érkezett Pekingbe második elnöki ciklusának első hivatalos kínai látogatására, amely során csütörtökön először ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök pénteken utazik vissza Washingtonba.
(MTI)
Nyitókép: Kenny HOLSTON / POOL / AFP