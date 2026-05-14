Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
peking marco rubio egyesült államok donald trump

Hosszú a lista: kiderült, miről tárgyal Donald Trump a kínai elnökkel

2026. május 14. 06:52

Az amerikai elnök szerdán érkezett Pekingbe második elnöki ciklusának első hivatalos kínai látogatására.

2026. május 14. 06:52
null

Az Egyesült Államok számára Kína egyszerre jelenti a legjelentősebb geopolitikai kihívást és a legfontosabb kezelendő kapcsolatot – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán, az amerikai–kínai csúcstalálkozót megelőzően.

A külügyminiszter a Fox News hírtelevízió szerdán este sugárzott interjújában hangsúlyozta: az Egyesült Államok és Kína érdekei között számos konfliktus húzódik, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

ezeket azonban kezelni kell a béke és a stabilitás fenntartása, valamint a háborúk elkerülése érdekében.

Marco Rubio rámutatott, hogy a vitás kérdések is napirendre kerülnek az amerikai és a kínai elnök tárgyalásán, ugyanakkor szerinte az együttműködésre is lehet tér.

„Minden országnak a saját legjobb érdekét kell követnie, és ahol ezek az érdekek találkoznak, ahol a mi legjobb érdekünk és az ő legjobb érdekük egybeesik, ott alakul ki együttműködés, szövetség, kapocs és barátság” – fogalmazott a külügyminiszter, aki szerint ahol az érdekek konfliktusba kerülnek, ott a diplomáciának és a vezetők közötti személyes kapcsolatoknak van kiemelt szerepe.

Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd 

  • a vámok és a kereskedelem kérdései, 
  • a kritikus ásványkincsek ügye, 
  • az iráni konfliktus, 
  • Tajvan, 
  • a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyaga, 
  • valamint az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopások.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: Washington világossá tette Peking számára, hogy az iráni rezsimnek nyújtott bármilyen támogatás „káros” lenne az amerikai–kínai kapcsolatokra nézve, és ez a jelenlegi látogatás során is elhangzik majd.

Donald Trump szerdán érkezett Pekingbe második elnöki ciklusának első hivatalos kínai látogatására, amely során csütörtökön először ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az amerikai elnök pénteken utazik vissza Washingtonba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Kenny HOLSTON / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2026. május 14. 08:55 Szerkesztve
"Marco Rubio közölte, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésének témái között szerepelnek majd a vámok és a kereskedelem kérdései, a kritikus ásványkincsek ügye, az iráni konfliktus, Tajvan, a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyaga, valamint az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopások. " Kínát az olajjal eléggé keményen megbaszcsizták, úgyhogy biztosan nem lesz nagylelkű kedvében, ezek közül Irán és Tajvan az ami érdekelheti őket, a többi amcsi nyafogás, ez nem tárgyalás, hanem rinyálni mennek oda.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. május 14. 07:20
" kiderült, miről tárgyal Donald Trump a kínai elnökkel" Teljesen mindegy, hogy miről tárgyalnak, csak tárgyaljanak..! Egy viszont biztos! Kína engedélye nélkül az USA nem tudja győzelemre vinni a zsidóság ukrajnai háborúját! -az ebből következő továbbiak a fantáziátokra bízva...
Válasz erre
0
0
Himiko
2026. május 14. 07:12
Átrendeződés? .tiktok.com/@user9874567879/video/7639482002609016086
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!