Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fehér ház fed kevin warsh elnök

Megvan az új amerikai ember, aki diktálhat a forintnak

2026. május 14. 06:23

Kevin Warsh lett az amerikai jegybank új elnöke. A Fed kamatdöntő ülései a forint árfolyamára is erős hatással vannak.

2026. május 14. 06:23
null

Megválasztotta az amerikai szenátus a szövetségi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) új vezetőjét Kevin Warsh közgazdászt, Donald Trump elnök jelöltjét szerdán. Az 56 éves szakember, aki korábban volt már a Fed munkatársa, Jerome Powellt váltja az intézmény kormányzótanácsának élén, aki a Donald Trump vezette Fehér Házzal kialakult viták ellenére kitöltötte a lehetséges 8 éves maximális mandátumát.

Ezt is ajánljuk a témában

Kevin Warsh-t 54-45 arányban, a republikánusok egyöntetű támogatása mellett egyetlen demokrata szenátor voksával szavazta meg a Kongresszus felsőháza, azaz szinte teljes mértékben igazodva a párt határvonalakhoz.

John Thune a szenátus republikánus többségének vezetője azt hangoztatta, hogy olyan Fed-elnökre van szükség, aki nemcsak a makrogazdaságot érti, azaz az alapvető gazdasági mutatókra összpontosít, hanem figyel az emberek mindennapjait meghatározó mikrogazdasági tényezőkre is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A demokraták elsősorban azt a félelemüket hangoztatták Kevin Warsh-sal szemben a korábban tartott bizottsági meghallgatásokon, hogy Donald Trump elnök "bábjaként" viselkedik majd, valamint személyes vagyonának átláthatóságát is problémásnak tartották.

Kevin Warsh független, a gazdasági realitásokhoz illeszkedő Fed-elnöki munkát ígért.

Donald Trump elnök és Jerome Powell eddigi Fed-elnök között az az új adminisztráció 2025. januári hivatalba lépését követően sorozatosak voltak a viták. Donald Trump elsősorban az irányadó kamat csökkentését várta volna el a Jerome Powell vezette Fed-től, valamint a szövetségi ügyészség vizsgálatot indított a Fed székházának több milliárd dolláros felújítása ügyében, ami nagy mértékben túllépte az eredeti költségvetést.

Jerome Powell, a leköszönő Fed-elnökök szokásától eltérően jelezte, hogy marad a testület kormányzótanácsának tagja.

Kevin Warsh először a június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését.

(MTI)

 

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MaBaker
2026. május 14. 09:11
John Thune-t idéz az MTI, aki egy éve nem tudja még csak szavazásra sem bocsájtani a SAVE act-et ami fényképes igazolványhoz kötné a szavazást föderálisan az USA-ban. Mindezt úgy, hogy pártvonalakon átívelve az emberek 85%-a támogatja a törvénycsomagot. Nna ilyen mocsár az amerikai politika valójában.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2026. május 14. 08:23 Szerkesztve
Értem én, hogy ez is eredmény, de attól a petrodollár a PÉNZMAFFIÁÉ és nem az USA-é, felettük senki sem gyakorolhat ellenőrzést!!! Amíg ez az 1913. december 23-án, a Kongresszuson átnyomott felállás marad a kiindulópont, a Nyugat piramisa tetején midig ez a maffia ül és irányít.
Válasz erre
1
0
esvany-0
2026. május 14. 07:43
Bitrex® 2026. május 14. 06:25 "Naná, hogy zsidó." Nyilván csak véletlen, hogy a sok jó szakember közül egy zsidó származásúra esett a választás...
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2026. május 14. 06:25
Naná, hogy zsidó.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!