Megvan az új amerikai ember, aki diktálhat a forintnak

Donald Trump elnök és Jerome Powell eddigi Fed-elnök között az az új adminisztráció 2025. januári hivatalba lépését követően sorozatosak voltak a viták. Donald Trump elsősorban az irányadó kamat csökkentését várta volna el a Jerome Powell vezette Fed-től, valamint a szövetségi ügyészség vizsgálatot indított a Fed székházának több milliárd dolláros felújítása ügyében, ami nagy mértékben túllépte az eredeti költségvetést.

Jerome Powell, a leköszönő Fed-elnökök szokásától eltérően jelezte, hogy marad a testület kormányzótanácsának tagja.

Kevin Warsh először a június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését.