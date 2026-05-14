Megvan az új amerikai ember, aki diktálhat a forintnak

Elképesztő magasságokban a forint – küszöbön a legújabb csúcsdöntés
Október óta új lendületben a magyar deviza, amely hétfő reggel közel kétéves csúcsot ütött meg az euróval szemben.
Megválasztotta az amerikai szenátus a szövetségi jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) új vezetőjét Kevin Warsh közgazdászt, Donald Trump elnök jelöltjét szerdán. Az 56 éves szakember, aki korábban volt már a Fed munkatársa, Jerome Powellt váltja az intézmény kormányzótanácsának élén, aki a Donald Trump vezette Fehér Házzal kialakult viták ellenére kitöltötte a lehetséges 8 éves maximális mandátumát.
Kevin Warsh-t 54-45 arányban, a republikánusok egyöntetű támogatása mellett egyetlen demokrata szenátor voksával szavazta meg a Kongresszus felsőháza, azaz szinte teljes mértékben igazodva a párt határvonalakhoz.
John Thune a szenátus republikánus többségének vezetője azt hangoztatta, hogy olyan Fed-elnökre van szükség, aki nemcsak a makrogazdaságot érti, azaz az alapvető gazdasági mutatókra összpontosít, hanem figyel az emberek mindennapjait meghatározó mikrogazdasági tényezőkre is.
A demokraták elsősorban azt a félelemüket hangoztatták Kevin Warsh-sal szemben a korábban tartott bizottsági meghallgatásokon, hogy Donald Trump elnök "bábjaként" viselkedik majd, valamint személyes vagyonának átláthatóságát is problémásnak tartották.
Kevin Warsh független, a gazdasági realitásokhoz illeszkedő Fed-elnöki munkát ígért.
Donald Trump elnök és Jerome Powell eddigi Fed-elnök között az az új adminisztráció 2025. januári hivatalba lépését követően sorozatosak voltak a viták. Donald Trump elsősorban az irányadó kamat csökkentését várta volna el a Jerome Powell vezette Fed-től, valamint a szövetségi ügyészség vizsgálatot indított a Fed székházának több milliárd dolláros felújítása ügyében, ami nagy mértékben túllépte az eredeti költségvetést.
Jerome Powell, a leköszönő Fed-elnökök szokásától eltérően jelezte, hogy marad a testület kormányzótanácsának tagja.
Kevin Warsh először a június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését.
(MTI)
