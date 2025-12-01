Elképesztő magasságokban a forint – küszöbön a legújabb csúcsdöntés

Óriásit robbant a forint: másfél éves csúcson a magyar deviza
A legfőbb hajtóerő jelenleg a magas alapkamat, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tart.
Október óta új lendületben a magyar deviza, amely hétfő reggel közel kétéves csúcsot ütött meg az euróval szemben.
A hét első kereskedési napján is folytatódott a forint óvatos, de kitartó erősödése, miközben a nemzetközi devizapiac továbbra is iránykereséssel nyitotta az év utolsó hónapját. A magyar fizetőeszköz már kora reggel átvitte a 381,1-es euróárfolyam-szintet, sőt 381,029-ig kapaszkodott – ilyen erős utoljára 2024 januárjának közepén volt.
A Portfolio cikke szerint a forint lendületének hátterében elsősorban az alábbi globális folyamatok állnak:
– a piacok egyre határozottabban áraznak egy decemberi, sőt már januári amerikai kamatvágást,
– a várakozások szerint a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell délutáni beszéde akár tovább is gyengítheti a dollárt,
– az európai és amerikai feldolgozóipari adatok pedig szintén meghatározhatják a hét további hangulatát.
Ha a dollárra továbbra is a kamatvágási optimizmus nehezedik, az kedvező környezetet teremthet a régiós devizáknak, köztük a forintnak is.
Ezt is ajánljuk a témában
A legfőbb hajtóerő jelenleg a magas alapkamat, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tart.
Miközben a világ nagy jegybankjai lazításról beszélnek, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is hangsúlyozza a szigorú monetáris politika fenntartását. A 6,5 százalékos irányadó ráta és az MNB óvatos kommunikációja stabil támaszt jelent a magyar deviza számára. A jelenlegi helyzet alapján nem zárható ki, hogy a következő napokban vagy hetekben a forint újabb csúcsdöntésre is képes lehet, ha a nemzetközi környezet továbbra is ennyire támogató marad.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay