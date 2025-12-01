Ft
12. 01.
hétfő
piac lendület dollár Jerome Powell forint deviza

Elképesztő magasságokban a forint – küszöbön a legújabb csúcsdöntés

2025. december 01. 09:48

Október óta új lendületben a magyar deviza, amely hétfő reggel közel kétéves csúcsot ütött meg az euróval szemben.

2025. december 01. 09:48
null

A hét első kereskedési napján is folytatódott a forint óvatos, de kitartó erősödése, miközben a nemzetközi devizapiac továbbra is iránykereséssel nyitotta az év utolsó hónapját. A magyar fizetőeszköz már kora reggel átvitte a 381,1-es euróárfolyam-szintet, sőt 381,029-ig kapaszkodott – ilyen erős utoljára 2024 januárjának közepén volt. 

A Portfolio cikke szerint a forint lendületének hátterében elsősorban az alábbi globális folyamatok állnak:

– a piacok egyre határozottabban áraznak egy decemberi, sőt már januári amerikai kamatvágást,
– a várakozások szerint a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell délutáni beszéde akár tovább is gyengítheti a dollárt,
– az európai és amerikai feldolgozóipari adatok pedig szintén meghatározhatják a hét további hangulatát.

Ha a dollárra továbbra is a kamatvágási optimizmus nehezedik, az kedvező környezetet teremthet a régiós devizáknak, köztük a forintnak is.

A magyar jegybank tartja a szigort

Miközben a világ nagy jegybankjai lazításról beszélnek, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is hangsúlyozza a szigorú monetáris politika fenntartását. A 6,5 százalékos irányadó ráta és az MNB óvatos kommunikációja stabil támaszt jelent a magyar deviza számára. A jelenlegi helyzet alapján nem zárható ki, hogy a következő napokban vagy hetekben a forint újabb csúcsdöntésre is képes lehet, ha a nemzetközi környezet továbbra is ennyire támogató marad.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Héja
2025. december 01. 11:02
Nyígjatok tiszások & ballibek.
red-bullshit
2025. december 01. 10:14
Á, nem értitek ti ehhez, fospoloska intézte ezt is.
lemez
2025. december 01. 10:08
Az econom ma irta meg hogy a fenséges unio 589 milliárdot jutatott mi meg befizettúnk 609-et.Ilyen nem fordult elö 2004 óta.Netto befizetök lettünk mivel jogállamra hivatkozva nem adják ide a kötelezö részt egyedül nekünk.A mezögazdaság megkapta amit egy az egyben ök kaptak meg.Milyen jó az unijó és van pofája ursulának pénzt kérni tölúnk.
optimista-2
2025. december 01. 09:54
Volt már, hogy az erős forint a kint dolgozó magyaroknak árt, mert itthon kevesebb forintot kapnak érte. Orbán a hibás ! Gyenge forintot akarunk - atv, retek klub
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!