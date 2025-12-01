Elképesztő magasságokban a forint – küszöbön a legújabb csúcsdöntés

A hét első kereskedési napján is folytatódott a forint óvatos, de kitartó erősödése, miközben a nemzetközi devizapiac továbbra is iránykereséssel nyitotta az év utolsó hónapját. A magyar fizetőeszköz már kora reggel átvitte a 381,1-es euróárfolyam-szintet, sőt 381,029-ig kapaszkodott – ilyen erős utoljára 2024 januárjának közepén volt.

A Portfolio cikke szerint a forint lendületének hátterében elsősorban az alábbi globális folyamatok állnak: