Demeter Szilárd: Új korszak jön – de nem globális világháborúval, hanem örökös peremháborúk képében

Mindez akkor, amikor a következő évek geopolitikája a szűkösség geopolitikája lesz. Már nem a bőség világában élünk, ahol minden mindenkinek jut, csak okosan kell elosztani. A bőség korszaka úgy tűnik, egy hosszúra nyúlt kivétel volt, nem a természetes állapotunk. Most újra érték lesz az energia, a víz, a termőföld, a kritikus nyersanyag, a chip. Vagyis minden, ami a modern élet „láthatatlan alapja”. Ami addig érdektelen, amíg van, s mindent felforgat, amikor nincs. Amit az erősebbek el szoktak venni, ha éppen úgy diktálja az érdekük.

És akkor még nem beszéltünk az új vallásról: a technológiáról. A 21. század gyárát nem lehet a 20. század eszközeivel irányítani.

Magyarországon kínai akkumulátorgyárak épülnek, német autóipari beszállítói láncok húzódnak át, de az algoritmusokat, a chipeket, a felhőt mások írják, gyártják, üzemeltetik. Ha holnap Brüsszel vagy Washington „érdekből” lekapcsol minket egy technológiai standardról, lesz-e válaszunk? Ez is feladat. Ráadásul a mesterséges intelligencia nem a közeljövő kihívása, hanem a jelené. Már itt van a tegnap óta, csak most kezdi el komolyan gondolni magát. A közhiedelemmel ellentétben nem eszköz, hanem termelési tényező, mint a gép, a tőke, a föld, a munkaerő. És mint minden termelési tényező, nem a jóságáról ismered meg, hanem arról, hogy mennyi konfliktust okoz.

Akinek van adatvagyona, számítási kapacitása, szabályozása és energiája, annak lesz ebből versenyelőnye. Akinek nincs, annak marad a mesedélután és a pótcselekvés.

Európa ebben a történetben olyan, mint egy öreg, nagy ház, amelynek egyszerre kellene tetőt cserélnie, kazánt korszerűsítenie és riasztórendszert szerelnie — miközben a lakók a folyosón vitatkoznak, hogy ki mennyit fizet a közös költségből. Ennek is vége lesz. Az Európai Unió döntéshozatala 2026 és 2030 között mindinkább haditanács-jellegűvé válik. A napirend militarizálódik: fegyverkezés, szankciók, védelmi ipar, migráció, energia, ellátási láncok.