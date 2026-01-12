Harangoztak Magyar Péternek: még a HVG-nek nyilatkozó elemző szerint sem kell már a magyaroknak

„Új helyzettel néz szembe a Fidesz, Orbán Viktor azt gondolta, ideje változtatni valamit” – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző azután, hogy a szombati kongresszusán a Fidesz megnevezte az összes egyéni képviselőjelöltjét. Ahogyan a miniszterelnök az ott elmondott beszédében kiemelte, 65 régi és 41 új jelölttel álltak elő.

Az elemző kellőképpen erősnek tartja a Fidesz szlogenjét annak fényében, hogy Orbán Viktor személyes üzenete már régóta az, hogy az egész világ átalakulóban van, nemzetközi viharok dúlnak, és ebben a világrendszerváltásban csak egyetlen ember van, aki Magyarország hajóját egyenesen tudja tartani, az pedig ő maga.