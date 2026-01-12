Ft
Harangoztak Magyar Péternek: még a HVG-nek nyilatkozó elemző szerint sem kell már a magyaroknak

2026. január 12. 13:23

„Ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség” – állapította meg Ranschburg Zoltán.

2026. január 12. 13:23
null

„Új helyzettel néz szembe a Fidesz, Orbán Viktor azt gondolta, ideje változtatni valamit” – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző azután, hogy a szombati kongresszusán a Fidesz megnevezte az összes egyéni képviselőjelöltjét. Ahogyan a miniszterelnök az ott elmondott beszédében kiemelte, 65 régi és 41 új jelölttel álltak elő.

Az elemző kellőképpen erősnek tartja a Fidesz szlogenjét annak fényében, hogy Orbán Viktor személyes üzenete már régóta az, hogy az egész világ átalakulóban van, nemzetközi viharok dúlnak, és ebben a világrendszerváltásban csak egyetlen ember van, aki Magyarország hajóját egyenesen tudja tartani, az pedig ő maga.

Orbán ezt az üzenetet azzal is igyekezett alátámasztani szombati beszédében, hogy többször is hangsúlyozta: 20 éves miniszterelnöki tapasztalattal rendelkezik, van még benne energia, lehet bízni az erejében.

Ezzel szemben Magyar Péter személye magában hordozza az izgalmat és az újdonságot, de ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség – állapította meg a politikai elemző a Fidesz üzenetének hátterét.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

balbako_
2026. január 12. 14:31
Magyar Péter személye tényleg "izgalmakat" hordoz, mert nem tudni mikor kerül diliházba.
gyaloggos
2026. január 12. 14:23
MAGYAR PÉTER 2026-os győzelmét egyetlen pillanatig sem kellett komolyan venni! AMILYEN hirtelen felbukkant "miniszterelnök-jelöltként", olyan gyorsan el is tűnik a választások után. DE! EZ nem a FIDEZ-KDNP jó kormányzása okán!
molga8
2026. január 12. 14:20
Peter Magyar személye nem az izgalmat, hanem a sátánizmust hordozza magában, globalista liberalizmusnak álcázva. Ha ő lenne a miniszterelnök, az egyet jelentene a magyar nép, nemzet, ország öngyilkosságával.
kailniris
2026. január 12. 14:08
"Ezzel szemben Magyar Péter személye magában hordozza az izgalmat és az újdonságot" Az anarchia és államcsőd tényleg újdonság, és izgalmas is lehet egyeseknek.
