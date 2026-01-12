Harangoztak Magyar Péternek: még a HVG-nek nyilatkozó elemző szerint sem kell már a magyaroknak

Ledobta a megsemmisítő bombát Orbán Viktor: felkészülhet a vereségre a Tisza Párt
Elérkezett a döntő pillanat, most már nem hibázhatunk – szögezte le a miniszterelnök.
„Ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség” – állapította meg Ranschburg Zoltán.
„Új helyzettel néz szembe a Fidesz, Orbán Viktor azt gondolta, ideje változtatni valamit” – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző azután, hogy a szombati kongresszusán a Fidesz megnevezte az összes egyéni képviselőjelöltjét. Ahogyan a miniszterelnök az ott elmondott beszédében kiemelte, 65 régi és 41 új jelölttel álltak elő.
Az elemző kellőképpen erősnek tartja a Fidesz szlogenjét annak fényében, hogy Orbán Viktor személyes üzenete már régóta az, hogy az egész világ átalakulóban van, nemzetközi viharok dúlnak, és ebben a világrendszerváltásban csak egyetlen ember van, aki Magyarország hajóját egyenesen tudja tartani, az pedig ő maga.
Orbán ezt az üzenetet azzal is igyekezett alátámasztani szombati beszédében, hogy többször is hangsúlyozta: 20 éves miniszterelnöki tapasztalattal rendelkezik, van még benne energia, lehet bízni az erejében.
Ezzel szemben Magyar Péter személye magában hordozza az izgalmat és az újdonságot, de ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség – állapította meg a politikai elemző a Fidesz üzenetének hátterét.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba