Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

2026. január 12. 10:27

Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.

2026. január 12. 10:27
A Tisza elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy komoly retorzióra számíthat az, aki „berepülő drónokkal vagy hamis felvételekkel” próbálja szabotálni az április választásokat. Hogy miért tartja fontosnak ezt többször leszögezni Magyar Péter, annak a Mestertervben járunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ezek önleleplező mondatok és fél a Tisza vezetője. A Nézőpont Intézet igazgatója úgy véli, hogy Magyar Péter tudja, hogy a kampányban ki fognak róla kerülni kellemetlen dolgok és megpróbálja előre keretezni a kommunikációt. Hozzátette, hogy a másik üzenet az volt, hogy a hatalom gyakorlói visszaélnek hatalmukkal, ami a Tisza törzsszavazóinak szent meggyőződése.

Erre példaként említette, hogy több ellenzéki elemző olyan forgatókönyvet vázolt fel, hogy a kormány megváltoztatja majd a választási rendszert, hogy torzítsa az eredeti esélyeket majd leszögezte, hogy 2026 januárjában vagyunk és ebből semmi sem következett be. Mráz szerint ennek is csak az a célja, hogy szavazóit továbbra is félelembe tartsa, de ezzel egy súlyos stratégiai hibát is elkövet:

Nem középre beszél. Orbán Viktor legkésőbben nyár óta tudatosan, a Fideszhez lazán kötődő, bizonytalan szavazói rétegeket próbálja visszacsábítani megnyerni. (...) Ezzel szemben Magyar Péter a radikalizmus, az agresszív kommunikáció és csak a törzsszavazóinak a kiszolgálásával van elfoglalva.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

 

Hangillat
2026. január 12. 14:28
Nagyon Fontos Péter, a dühönc méregkeverő és a választásii VIP éra Hergeléssel siklóból dühöskígyó, majd mérgeskígyó; ebből kell a hissszékenyeket kigyógyítani. Nem is siklók, csak ide-oda tekergőztek. .
Szerintem
2026. január 12. 13:26
Beröptetett drónokra a tiszafostos az ukrán szolgálatoktól igéretet kaphatott, a választások megzavarására. A tiszafostos azoknál mèlyen beágyazott és a reménységüknek tartják. Tisztában vannak vele, hogy nincsenek esélyei a választásikon, hát zavarkektést, polgárháború szítását tervezik.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 12. 13:14
»Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét:« Ejszaka egy buszmegállóban összefossa magát miközben videózzák. Ja! Nem is! Villmosmegálló.
madárinfluencer
2026. január 12. 13:14
Arra az újságírói kérdésre, hogy vannak-e konkrét információi arról, hogy Orbánék hamiszászlós dróntámadásokra és terrorista merényletekre készülnek Magyar Péter először fejbólogatással és kis késéssel félrenézve, elhaló igennel válaszolt. Ha tényleg kapott ilyen információkat, akkor szinte biztos, hogy az ukrán titkosszolgálattól kapta, hiszen ezeket a módszereket Budanov alkalmazta.
