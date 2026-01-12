Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.
A Tisza elnöke nemzetközi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy komoly retorzióra számíthat az, aki „berepülő drónokkal vagy hamis felvételekkel” próbálja szabotálni az április választásokat. Hogy miért tartja fontosnak ezt többször leszögezni Magyar Péter, annak a Mestertervben járunk utána.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ezek önleleplező mondatok és fél a Tisza vezetője. A Nézőpont Intézet igazgatója úgy véli, hogy Magyar Péter tudja, hogy a kampányban ki fognak róla kerülni kellemetlen dolgok és megpróbálja előre keretezni a kommunikációt. Hozzátette, hogy a másik üzenet az volt, hogy a hatalom gyakorlói visszaélnek hatalmukkal, ami a Tisza törzsszavazóinak szent meggyőződése.
Erre példaként említette, hogy több ellenzéki elemző olyan forgatókönyvet vázolt fel, hogy a kormány megváltoztatja majd a választási rendszert, hogy torzítsa az eredeti esélyeket majd leszögezte, hogy 2026 januárjában vagyunk és ebből semmi sem következett be. Mráz szerint ennek is csak az a célja, hogy szavazóit továbbra is félelembe tartsa, de ezzel egy súlyos stratégiai hibát is elkövet:
Nem középre beszél. Orbán Viktor legkésőbben nyár óta tudatosan, a Fideszhez lazán kötődő, bizonytalan szavazói rétegeket próbálja visszacsábítani megnyerni. (...) Ezzel szemben Magyar Péter a radikalizmus, az agresszív kommunikáció és csak a törzsszavazóinak a kiszolgálásával van elfoglalva.
