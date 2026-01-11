Ft
Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

2026. január 11. 08:43

A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.

2026. január 11. 08:43
null
Mandiner
Mandiner

2025 második felére a Tisza lendülete megtört, a Fidesz új stratégiát vetett be amire nem érkezett megfelelő válasz  Magyar Péterék részéről. A választási év kezdetén továbbra is áll a kérdés: sikerült-e a Tiszának kimásznia a gödörből, vagy továbbra is a kormánypártok szabják meg a közbeszédet? Erre kerestük a választ a Mesterterv legújabb adásában.

G. Fodor Gábor úgy értékelt, hogy bár december második felében is aktív volt a közélet, de a Tisza részéről szignifikáns akció, téma továbbra sincs. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint nem történt olyan esemény - ide sorolva a Szily Nóra interjút is -, amely fordított volna a helyzeten, vagyis továbbra is tart a Fidesz vezető szerepe és a kezdeményezés is a kormánypártoknál van. 

Az a helyzet, hogy a Fidesz vezet, megy előre, csinálja a dolgait, és a Tisza próbál rátaposni a sarkára, ez nem változott. Nem történt semmi olyan, ami megfordította volna ezt a felállást

- fogalmazott G. Fodor. Meglátása szerint az elkövetkezendő tizenkét hétben nem is fog ez megváltozni.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni!

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

rasputin
2026. január 11. 09:16
states-2 2026. január 11. 09:14 Ez a műanyag pszichopata és erkölcsi hulla, már indulásakor bukásra volt ítélve, és ahogy közelednek a választások, annál nyilvánvalóbb lesz. A nők SZJA mentessége meg a te 14. havid Magyar Péternek köszönhető.
states-2
2026. január 11. 09:14
Ez a műanyag pszichopata és erkölcsi hulla, már indulásakor bukásra volt ítélve, és ahogy közelednek a választások, annál nyilvánvalóbb lesz.
rasputin
2026. január 11. 09:13
Obsitos Technikus 2026. január 11. 09:09 Izgatottan várom a köztársasági elnök úr bejelentését a választás időpontjáról, utána hamar eldől, kinek mennyi jelöltje lesz. """"Csöbör Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje közzétett egy képet a szórólapjáról. Az alaposan formatervezett, kinyomtatott és sokszorosított dokumentumon a DPK miskolci gyűlése, a Békemenet vagy az aláírásgyűjtés kezdetének a napja egy másik dátum is szerepel – április 12. is, mint a választás napja."""" Te is lehetnél fideszes képviselő jeļölt ostobaxtechnikus. "Eszed" meg van hozzá.
Obsitos Technikus
2026. január 11. 09:09
Izgatottan várom a köztársasági elnök úr bejelentését a választás időpontjáról, utána hamar eldől, kinek mennyi jelöltje lesz.
