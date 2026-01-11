Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

2025 második felére a Tisza lendülete megtört, a Fidesz új stratégiát vetett be amire nem érkezett megfelelő válasz Magyar Péterék részéről. A választási év kezdetén továbbra is áll a kérdés: sikerült-e a Tiszának kimásznia a gödörből, vagy továbbra is a kormánypártok szabják meg a közbeszédet? Erre kerestük a választ a Mesterterv legújabb adásában.

G. Fodor Gábor úgy értékelt, hogy bár december második felében is aktív volt a közélet, de a Tisza részéről szignifikáns akció, téma továbbra sincs. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint nem történt olyan esemény - ide sorolva a Szily Nóra interjút is -, amely fordított volna a helyzeten, vagyis továbbra is tart a Fidesz vezető szerepe és a kezdeményezés is a kormánypártoknál van.