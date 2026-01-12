Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzeti tömörülés marine le pen fidesz Fidesz Kongresszus giorgia meloni orbán viktor

Ettől a videótól égnek áll Magyar Péter haja: külföldi politikusok hada sorakozott fel Orbán Viktor mellett

2026. január 12. 12:07

Patrióta vezetők tették le a garast a Fidesz–KDNP mellett.

2026. január 12. 12:07
null

Nem akármilyen videót osztott meg Orbán Viktor a Facebook-oldalán a Fidesz-KDNP 31. kongresszusáról: az összeállításban számos nemzetközi vezető politikus jelentkezett be online, és tett hitet Orbán Viktor és a magyar kormánypártok mellett.

„Együtt állunk ki egy olyan Európa mellett, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, és büszke kulturális és vallási gyökereire”

jelentette ki videóüzenetében Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke bejelentkezésében leszögezte: a biztonság nem magától értetődő; úgy véli, meg kell küzdeni érte, és erre Orbán Viktor képes. 

„Megvan benne a kitartás, a bátorság és bölcsesség ahhoz, hogy megvédje a népét.”

Marine Le Pen, a legnépszerűbb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés vezetője elmondta, hogy az olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a patrióták a nemzetek és szuverén népek védelmezőinek tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában.

Üzenetet küldött Andrej Babiš, Csehország frissen megválasztott miniszterelnöke is, aki elmondta: Orbán Viktor minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért küzd; Aleksandar Vučić szerb elnök pedig reményét fejezte ki, hogy újra tanúi lehetnek a Fidesz újabb győzelmének.

Bejelentkezett Alice Weidel is, az Alternatíva Németországért párt társelnöke. Szerinte a magyar miniszterelnök bátran lépett fel a tömeges migráció ellen, ma pedig Ukrajna és Európa békéje érdekében küzd.

„Európának szüksége van Orbán Viktorra”

jelentette ki.

Támogatását fejezte még ki:

  • Matteo Salvini, az olasz Minisztertanács alelnöke, aki szerint „ha békét akarsz, szavazz a Fideszre!”;
  • Mateusz Morawiecki, Lengyelország volt miniszterelnöke;
  • Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke;
  • Santiago Abascal, a spanyol jobboldali VOX párt vezetője;
  • Javier Milei, Argentína elnöke;

+ Rob Schneider világhírű hollywoodi színész.

Fotó: facebook / Orbán Viktor

belbuda
2026. január 12. 14:01
Fantasztikus névsor…a putrióták színe-java…. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
2
iphone-13
2026. január 12. 13:55
4/5 nem adjuk alább HAJRÁ FIDESZ-KDMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. január 12. 13:00
"+ Rob Schneider világhírű hollywoodi színész." Hát ez tök állat!
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. január 12. 12:55 Szerkesztve
Messziről jött ember azt mond amit akar. Mellesleg a migráció ügyében egyetértek vele, de sokkal okosabban lehetne csinálni, h ne büntessenek bennünket szénné, de ez édeskevés, h rá szavazzak
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!