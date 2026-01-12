Ettől a videótól égnek áll Magyar Péter haja: külföldi politikusok hada sorakozott fel Orbán Viktor mellett

Elképesztő hangulat a Fidesz-kongresszuson – mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni
A miniszterelnököt talán még a megszokottnál is nagyobb lelkesedéssel fogadták a jelenlévők.
Patrióta vezetők tették le a garast a Fidesz–KDNP mellett.
Nem akármilyen videót osztott meg Orbán Viktor a Facebook-oldalán a Fidesz-KDNP 31. kongresszusáról: az összeállításban számos nemzetközi vezető politikus jelentkezett be online, és tett hitet Orbán Viktor és a magyar kormánypártok mellett.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnököt talán még a megszokottnál is nagyobb lelkesedéssel fogadták a jelenlévők.
„Együtt állunk ki egy olyan Európa mellett, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, és büszke kulturális és vallási gyökereire”
– jelentette ki videóüzenetében Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.
Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke bejelentkezésében leszögezte: a biztonság nem magától értetődő; úgy véli, meg kell küzdeni érte, és erre Orbán Viktor képes.
„Megvan benne a kitartás, a bátorság és bölcsesség ahhoz, hogy megvédje a népét.”
Marine Le Pen, a legnépszerűbb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés vezetője elmondta, hogy az olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a patrióták a nemzetek és szuverén népek védelmezőinek tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában.
Üzenetet küldött Andrej Babiš, Csehország frissen megválasztott miniszterelnöke is, aki elmondta: Orbán Viktor minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért küzd; Aleksandar Vučić szerb elnök pedig reményét fejezte ki, hogy újra tanúi lehetnek a Fidesz újabb győzelmének.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint két út áll előttünk, az egyikre igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik, a magyar út, a béke útja. A másik Brüsszelé és a háborúé – ismertette Orbán Viktor.
Bejelentkezett Alice Weidel is, az Alternatíva Németországért párt társelnöke. Szerinte a magyar miniszterelnök bátran lépett fel a tömeges migráció ellen, ma pedig Ukrajna és Európa békéje érdekében küzd.
„Európának szüksége van Orbán Viktorra”
– jelentette ki.
Támogatását fejezte még ki:
+ Rob Schneider világhírű hollywoodi színész.
Fotó: facebook / Orbán Viktor