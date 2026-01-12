Ettől a videótól égnek áll Magyar Péter haja: külföldi politikusok hada sorakozott fel Orbán Viktor mellett

„Megvan benne a kitartás, a bátorság és bölcsesség ahhoz, hogy megvédje a népét.”

Marine Le Pen, a legnépszerűbb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés vezetője elmondta, hogy az olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a patrióták a nemzetek és szuverén népek védelmezőinek tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában.

Üzenetet küldött Andrej Babiš, Csehország frissen megválasztott miniszterelnöke is, aki elmondta: Orbán Viktor minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért küzd; Aleksandar Vučić szerb elnök pedig reményét fejezte ki, hogy újra tanúi lehetnek a Fidesz újabb győzelmének.