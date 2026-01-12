Megérkezett az idei év első felmérése: mutatjuk a legnagyobb meglepetést! (VIDEÓ)

Ezek alapján érthető, hogy a pártverseny állása lényegében nem változott, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt.

December közepi felmérésünk során a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

Egy „most vasárnapi” választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a küszöb alá csökkent.

