Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nézőpont intézet tisza párt fidesz választás

Megérkezett az idei év első felmérése: mutatjuk a legnagyobb meglepetést! (VIDEÓ)

2026. január 12. 13:00

A karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – közölte a Nézőpont Intézet.

2026. január 12. 13:00
null

A Nézőpont Intézet legújabb közleményében rámutatott arra, hogy kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protesztpotenciálját.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel szemben a TISZA Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát. A kormány rendpárti válasza és a politikusi érintett hiánya sem kedvezett a TISZA Párt politikai haszonszerzési kísérletének. Nem tett jót a párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem. A volt miniszterelnök ma is sok szálon kötődik az ellenzékhez, népszerűsége azonban nagyon alacsony. Csupán a választók 13 százaléka szimpatizál vele, 56 százalékuk azonban nem (11 százalék nem is ismeri) – közölte a Nézőpont Intézet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
 

Ezek alapján érthető, hogy a pártverseny állása lényegében nem változott, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt. 

December közepi felmérésünk során a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

 

Egy „most vasárnapi” választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a küszöb alá csökkent.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. január 12. 14:27
oberennsinnen49 2026. január 12. 13:36 nem tudom te hol élsz de 2006 óta olyan mély a lövészárok, hogy azon nincs átjárás és ezt a választások rendre vissza is igaz igazolják Pöti annyit tett, hogy összegyűjtötte a moslék összes hazugságát és egyszerre bedobta a tóba ami hullámokat vetett, amiket a büdöskomcsi közvéleménymanipulálók még fel is nagyítottak, de a cunami elmaradt és mára Orbán már felkészítette a lakosságot is a veszélyből
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. január 12. 14:18
Elfogadható eredmény lenne..
Válasz erre
0
0
csanaki
•••
2026. január 12. 14:16 Szerkesztve
Egy kis matek. Az utolsó hiteles országos felmérés a 2024. évi EP+önkormányzati választás volt. Akkor a választási részvétel 60%, és a Fidesz-KDNP 700ezer szavazatot vert a tiszarra. Utána jött még egy dombóvári időközi, ahol a kormányoldal 63%-ot villantott. Majd egy újpesti, ahol a rohadéká szokásos 50% körül hozott, a fidesz ebben a legbalosabb körzetben is 34-et. Tehát semmiféle trendszerű változás azóta. A kormány pedig tolja ki a népnek a pénzt. Az áprilisi választáson a 2024-eshez képest mindössze 600 ezer belföldi szavazóval lesz majd több, miközben a Fidesz 2024-ben 700 ezerrel vezetett. Szerintem egyértelmű a kimenetel. Csak a Fidesz-KDNP győzelmének mértéke a kérdéses.
Válasz erre
3
0
dejavu
2026. január 12. 14:14
greeen 2026. január 12. 14:02 Ha összeadjátok mszp,jobbik, lmp, dk, momentum, párbeszéd régi szavazóit, ott van az, sajnos. Sok agyatlan takony és mind háborúpárti.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!