01. 10.
szombat
benjamin netanjahu marine le pen alice weidel donald trump Mateusz Morawiecki orbán viktor

Orbán Viktor és Magyarország „a bátrak útját járja” – külföldi vezető politikusok küldtek üzenetet a Fidesz-kongresszusra

2026. január 10. 17:49

A világ nemzeteinek számos vezetője és politikusa küldött üzenetet a Fidesz-kongresszus apropóján – nem csak a Fidesznek és Orbán Viktornak, de a magyar népnek is. Benjamin Netanjahu mellett – például – Aleksandar Vucic, Andrej Babis, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, Mateusz Morawieczki és Argentína elnöke is méltatta a magyar nemzetet.

2026. január 10. 17:49
null

Kiemelkedő államférfinek nevezte Orbán Viktort Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Úgy fogalmazott: a bizonytalan időkben egyedül ő képes megvédeni a hazáját és népét.

Üzenetében elmondta: ma 

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja"

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
„józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetőkre” van szükség, akik feltétel nélkül szeretik a hazájukat, állhatatosak és bátrak. Orbán Viktor – emelte ki Netanjahu – rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal.

BABIS, Andrej
Andrej Babis cseh miniszterelnök. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetében azt mondta: Orbán Viktor kétségtelenül Európa egyik legjelentősebb politikusa, aki mindig a magyarok és Magyarország érdekeit tartja szem előtt. 

Ő egy igazi magyar”

 – jelentette ki, hozzátéve: Európa túlélése mindannyiunk közös érdeke.

MELONI, Giorgia
Giorgia Meloni. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetében barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel nem mindig értenek egyet, de összekötik őket a célok, népeik szeretete és a nemzeteik közötti szoros kapcsolat, amelyeket – fogalmazott – 

gyönyörű zászlóink három színe egyesít”. 

A szerb elnök, Aleksandar Vucic „nagyon bátor és tisztességes” politikusnak nevezte üzenetében Orbán Viktort, akit, mint felidézte, soha nem tudtak rávenni arra, hogy a hazája érdekei ellen tegyen. 

VUCIC, Aleksandar
Aleksandar Vucic. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A legmelegebb üdvözletemet küldöm magyar barátainknak Szerbiából, Belgrádból”

– mondta. Méltatta a magyar miniszterelnök magyar-szerb kapcsolatok érdekében tett erőfeszítéseit és az európai politikában végzett munkáját is. Bátor, tisztességes és tiszteletre méltó embernek nevezte Orbán Viktort, 

aki tudja, hogyan kell egy országot irányítani és megvédeni.

Orbán Viktor a nyugati világ bástyájává tette Magyarországot, egy olyan Európában, amit elnyel a sötétség – üzente Argentína elnöke, Javier Milei. Az elnök Isten áldását kérte mindenkire, aki a szabadságért harcol.

MILEI, Javier
Javier Milei. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A magyar miniszterelnök személyében a magyarok egy kivételes intelligenciájú és kitartó vezetőre számíthatnak – ezt üzente Marine Le Pen. A francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője sok sikert kívánt a kezdődő kampányhoz. 

LE PEN, Marine
Marine Le Pen. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Éljen Magyarország, éljen a Fidesz, éljen és győzedelmeskedjen a nemzetek Európája!”

– buzdított a francia politikus.

Európa minden szuverenistája Orbán Viktor győzelmét reméli – fogalmazott üzenetében Alice Weidel, az osztrák AfD vezetője. Európának önökre van szüksége – folytatta, 

gyönyörűnek nevezve Magyarországot. 

WEIDEL, Alice
Alice Weidel. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mint elmondta, az Orbán Viktort ellenségként kezelő EU jelenleg nem áll másból, mint háborús uszításból, megfigyelésből, autokráciából, a szabadságjogok korlátozásából. 

Kijelentette: egyenesen szégyelli német polgártársait, Ursula von der Leyent és Manfred Webert.

Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak a mostani bizonytalan időkben – üzente Mateusz Morawieczki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő. Azt mondta: 

hiszi, hogy a „magyar hazafiak komoly ereje” hozzájárul a szuverén államok győzelméhez azok felett, akik a szuverenitás megsemmisítésére törekednek.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője szerint Orbán Viktor vezetésével Magyarország egyike az erős nemzetállamoknak. Orbán a garancia arra – jelentette ki –, hogy 

Magyarország a bátrak útját járja, „nem hajbókol a brüsszeli globalisták előtt”.

Santiano Abascal, a spanyol Patrióták vezetője igazi hazafinak és remek barátnak nevezte Orbán Viktort, aki – mint elmondta – „a világ közepébe helyezte” Magyarországot. Megmutatta azt is – folytatta –, hogy van alternatívája a globalizmusnak és a woke-izmusnak. 

Szerinte a közelgő választás nem csak Orbán Viktorról vagy a Fideszről szól, hanem Magyarország szuverenitása a tétje és az, hogy ez a nemzet megvédhesse a határait.

 

Példa az egész világ számára – Donald Trump is üzent Orbán Viktornak

Donald Trump azt írta: örömére szolgált, hogy a Fehér Házban fogadhatta a magyar kormányfőt és küldöttségét, hogy megünnepeljék az amerikai-magyar kapcsolatok „aranykorát”. „Alig várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a védelem, az energia és az illegális bevándorlás terén” – olvasható a december 10-i keltezésű levélben.

Az ön merész vezetése példaként szolgál az egész világ számára. Mindig is kiáll azok mellett az elvek mellett, amelyek csodálatos hellyé teszik Magyarországot, a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az efféle bátorságot”

– méltatta a magyar kormányfőt Donald Trump.

Az amerikai elnök végezetül megköszönte, hogy Orbán Viktor meghívta Magyarországra és jelezte: stábja fel fogja venni a kapcsolatot az időbeosztásával kapcsolatban. Donald Trump háláját fejezte ki a magyar miniszterelnöknek barátságáért és támogatásáért, és sok szerencsét kíván a választási kampányhoz.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

