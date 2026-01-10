Orbán Viktor és Magyarország „a bátrak útját járja” – külföldi vezető politikusok küldtek üzenetet a Fidesz-kongresszusra

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője szerint Orbán Viktor vezetésével Magyarország egyike az erős nemzetállamoknak. Orbán a garancia arra – jelentette ki –, hogy
Magyarország a bátrak útját járja, „nem hajbókol a brüsszeli globalisták előtt”.
Santiano Abascal, a spanyol Patrióták vezetője igazi hazafinak és remek barátnak nevezte Orbán Viktort, aki – mint elmondta – „a világ közepébe helyezte” Magyarországot. Megmutatta azt is – folytatta –, hogy van alternatívája a globalizmusnak és a woke-izmusnak.
Szerinte a közelgő választás nem csak Orbán Viktorról vagy a Fideszről szól, hanem Magyarország szuverenitása a tétje és az, hogy ez a nemzet megvédhesse a határait.
Példa az egész világ számára – Donald Trump is üzent Orbán Viktornak
Donald Trump azt írta: örömére szolgált, hogy a Fehér Házban fogadhatta a magyar kormányfőt és küldöttségét, hogy megünnepeljék az amerikai-magyar kapcsolatok „aranykorát”. „Alig várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a védelem, az energia és az illegális bevándorlás terén” – olvasható a december 10-i keltezésű levélben.