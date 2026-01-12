Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szegedi tudományegyetem móra ferenc múzeum libik györgy medgyesi konstantin

Nem volt szent, és nem is vált ikonná, de „megmaradt a mi hús-vér 20. századi hősünknek” – Libik György, az embermentő

2026. január 12. 12:45

Libik kalandos biográfiája nem csupán történelmi szakkönyvként, de politikai krimiként, továbbá irodalmi igényességgel megírt életrajzi regényként egyaránt méltán ajánlható a szélesebb olvasóközönség figyelmébe.

2026. január 12. 12:45
null
Gali Máté
Gali Máté

A Rómeó és Júliában a macskakirálynak nevezett veronai ifjúról, Tybaltról úgy tartják, hogy kilenc élete van. Tybalt és bársonytalpú házi kedvenceink mellett a rendkívül színes pályát bejáró Libik Györgynek is ennyi volt, miként a nemrégiben róla megjelent könyvében Medgyesi Konstantin, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának főiskolai docense, a Móra Ferenc Múzeum történész-­főmuzeológusa megállapította.

Az alapos levéltári, könyvészeti, illetve oral history interjúkra támaszkodó életrajz szerint Libik kilenc élete felölelte a 20. század közepének és második felének szinte valamennyi magyar történelmi sorsfordulóját. Apósa, a Nobel-díjas orvos, biokémikus Szent-Györgyi Albert a második világégés idején a háborúellenes mozgalom egyik vezéralakja volt, így Libik is a németekkel szembeni ellenállás mindeneseként tevékenykedett. Hamis okiratok gyártásában nyújtott segítséget társai, valamint a bajbajutottak részére, majd a később mártírhalált halt svéd diplomata, Raoul Wallenberg sofőrjévé szegődött, akinek az oldalán intenzíven részt vállalt a budapesti embermentésben. Számos siker mellett kudarcok is érték őt és a csapatát: 1944 tavaszán Szerb Antal megmentésére indultak, aki közölte velük, hogy „még gondolkozik az illegalitás s a munkaszolgálati bevonulás közötti alternatíván”. Végül 1944 júniusában bevonult a munka­szolgálatra, ahol 1945 januárjában, a balfi táborban nyilasok agyonverték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Jaffa Kiadó

Az ellenállási mozgalomban Libik számos kommunistával került közelebbi kapcsolatba, ám a világháborút követő esztendőkben, a sztálinista diktatúra kiépülésének idején eltávolodott tőlük. 1956 tavaszán ismerkedett meg a kommunisták által korábban bebörtönzött, neves szociáldemokrata politikussal, Kéthly Annával, és meghitt politikai barátságot ápolt vele a továbbiakban. A forradalom és szabadságharc idején kezdetben háttéremberként tevékenykedett Nagy Imre környezetében a parlamentben, majd a mártír miniszter­elnök kormánybiztossá nevezte ki. Bécsből kellett volna irányítania a forradalom megsegítésére küldött segélycsomagok Magyar­országra szállítását, de megbízatását a szabadságharc vérbe fojtása miatt már nem tudta ellátni.

A megtorlástól tartva végül Svéd­országba menekült. A rá mindig is jellemző kiváló kapcsolatteremtő képességének köszönhetően barátságba került Allen Ginsberg amerikai beatköltővel, a későbbi hippimozgalom egyik meghatározó alakjával. Élete hátralévő részében kutatómérnökként és üzletemberként járta a világot. Magyarországra először 1965-ben tért vissza, majd a rendszerváltozás után hazatelepült.

Medgyesi Konstantin szerint Libik nem volt szent, és nem is vált ikonná, de „megmaradt a mi hús-vér 20. századi hősünknek”. Kalandos biográfiája nem csupán történelmi szakkönyvként, de politikai krimiként, továbbá irodalmi igényességgel megírt életrajzi regényként egyaránt méltán ajánlható a szélesebb olvasóközönség figyelmébe.  

Medgyesi Konstantin: Egy 20. századi fenegyerek – Libik György, az ember­mentő. Jaffa Kiadó, 2025

A szerző az MCC Történettudományi Műhelyének vezetője

Nyitókép: Jaffa Kiadó

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
•••
2026. január 12. 12:55 Szerkesztve
Aki viszont a háború KIROBBANTÓIRÓL akarna többet megtudni, akiknek 100.000.000 -nál IS több áldozatát köszönhgetjük a két világégésnek, az olvassa el Gerry Docherty és Jim Macgregor könyveit az A TITKOS ELIT címen!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!