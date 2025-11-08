„Karikó Katalin gyönyörű példakép mindannyiunknak, hiszen mélységesen hitt abban, amit csinált” – Czikkely Márton, a JATE-díj első nyertese a Mandinernek

Ez mindannyiunkat érint: fontos dologra figyelmeztetett Karikó Katalin
Visszaélnek a Nobel-díjas professzor nevével és képmásával.
Gyönyörű példakép mindannyiunknak, hiszen mélységesen hitt abban, amit csinált – méltatta Karikó Katalint Czikkely Márton, a Nobel-díjas professzor által alapított JATE-díj első kitüntetettje. Az ifjú kutatóval fiatalon elért sikerről, feltüzelhető középiskolásokról és baktériumoknak ellenálló antibiotikumokról beszélgettünk.
1997-ben született, a Szegedi Tudományegyetem orvosi karán folytatott tanulmányai idején felvették a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjába. Az egyetem elkezdése óta végez kutatómunkát a Szegedi Biológiai Kutatóközpont biokémiai intézetében. Okleveles orvosdoktor, az SZTE Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója, a JATE-díj hallgatói kategória első kitüntetettje.
Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy Magyarország Nobel-díjas kutatója, Karikó Katalin önt tüntette ki először a hallgatói kategóriában az általa alapított JATE-díjjal?
Nagyszerű, főleg, hogy ő maga hívott fel. Óriási meglepetés volt! Eksztázisba kerültem, hiszen rendkívüli elismerése ez az eddigi munkámnak és a hallgatói teljesítményemnek. Megmelengette a szívemet az a sok ajánlás is, ami érkezett rám. Ezek kavarogtak a fejemben.
Egyszer csak csörgött a telefon, és a vonal másik végén egy hang azt mondta, itt Karikó Katalin?
Fiatal kutatókból és PhD-hallgatókból létrehoztunk egy tudománykommunikációval foglalkozó szerkesztőséget a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Éppen szerkesztőségi ülésen voltunk, amikor egy ismeretlen amerikai telefonszám keresett. Ki is nyomtam rögtön. Amikor már többedjére hívott, felvettem. Bemutatkozott, hogy Karikó Katalin. Teljesen leblokkoltam. Lassan állt össze a fejemben, hogy akkor ez valószínűleg a JATE-díjjal kapcsolatos telefonhívás lesz. Elképesztő kedvességgel és odaadással adta át a hírt, én pedig alig tudtam mit mondani. A kollégáim még nevettek is, annyira meglepődtem.
Vissza tud emlékezni, mit mondott Karikó Katalin?
Megosztotta velem annak jelentőségét, hogy ezt az elismerést a Nobel-díja pénzjutalmából alapította, így egy pici szelet nekem is jár belőle. Azt is mondta, személyesen is találkozunk a díjátadón, ahol egy korábbi művészeti pályázaton nyertes plakettet fog majd átadni.
Jelzésértékű, hogy Karikó Katalin egykori alma materének adományozta a Nobel-díjjal járó több mint ötszázezer dolláros pénzjutalmat. Mit gondol erről a gesztusról, mi lehetett a világhírű kutató célja?
Karikó Katalin hányatott kutatói életpályát járt be, csak későn ismerték el és kezdték támogatni a munkáját. A gyökerekhez való mérhetetlen ragaszkodás, hogy mindezek ellenére (Szegedről Amerikába kényszerült menni – a szerk.) mégis ekkora szerepet tulajdonít a pályafutásában egykori egyetemének. Voltam egy előadásán, amelyen arról beszélt, hogy még a galamb hangja sem ugyanolyan Amerikában, mint itthon, Magyarországon. A díjjal méltó emléket szeretett volna állítani egykori egyetemének, már az elnevezésével is.
Arra is szerette volna felhívni a figyelmet, hogy bárhol kamatoztatjuk is a tudásunkat, mindig értékeljük, honnan jöttünk, és hol kaptuk az alapokat.
Karikó Katalin gyönyörű példakép mindannyiunknak, hiszen mélységesen hitt abban, amit csinált.