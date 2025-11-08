„Karikó Katalin gyönyörű példakép mindannyiunknak, hiszen mélységesen hitt abban, amit csinált” – Czikkely Márton, a JATE-díj első nyertese a Mandinernek

Czikkely Márton Simon 1997-ben született, a Szegedi Tudományegyetem orvosi karán folytatott tanulmányai idején felvették a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjába. Az egyetem elkezdése óta végez kutatómunkát a Szegedi Biológiai Kutatóközpont biokémiai intézetében. Okleveles orvosdoktor, az SZTE Multidiszciplináris Orvos­tudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója, a JATE-díj hallgatói kategória első kitüntetettje.

Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy Magyarország Nobel-díjas kutatója, Karikó Katalin önt tüntette ki először a hallgatói kategóriában az általa alapított JATE-díjjal?

Nagyszerű, főleg, hogy ő maga hívott fel. Óriási meglepetés volt! Eksztázisba kerültem, hiszen rendkívüli elismerése ez az eddigi munkámnak és a hallgatói teljesítményemnek. Megmelengette a szívemet az a sok ajánlás is, ami érkezett rám. Ezek kavarogtak a fejemben.

Egyszer csak csörgött a telefon, és a vonal másik végén egy hang azt mondta, itt Karikó Katalin?

Fiatal kutatókból és PhD-hallgatókból létrehoztunk egy tudománykommunikációval foglalkozó szerkesztőséget a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Éppen szerkesztőségi ülésen voltunk, amikor egy ismeretlen amerikai telefonszám keresett. Ki is nyomtam rögtön. Amikor már többedjére hívott, felvettem. Bemutatkozott, hogy Karikó Katalin. Teljesen leblokkoltam. Lassan állt össze a fejemben, hogy akkor ez valószínűleg a JATE-díjjal kapcsolatos telefonhívás lesz. Elképesztő kedvességgel és odaadással adta át a hírt, én pedig alig tudtam mit mondani. A kollégáim még nevettek is, annyira meglepődtem.