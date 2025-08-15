Karikó Katalin keményen beszólt vakcina-ügyben az amerikaiaknak

Karikó Katalin, aki a technológia kifejlesztéséért Nobel-díjat kapott, úgy értékelte a döntést, hogy „köztudott, Kennedy réges-régen oltásellenes. Az, hogy most miniszter lett, nagy hátrányt okoz az amerikai tudománynak, és magának az országnak is. Amikor majd jön a következő pandémia, a fejlesztések leállítása hatalmas nemzetbiztonsági veszélyt fog előidézni. Akkor Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat.”

Karikó szerint Robert F. Kennedy Jr. „minden döntését félreértésekre és hazugságokra alapozza”.

A tudós nem érti, hogyan válhatott rövid idő alatt ilyen erőssé a tudományellenesség az Egyesült Államokban, és hogy „tömegek őrjöngenek örömükben, amiért szétverik a Harvard Egyetemet”. Szerinte a kutatók várhatóan úgy reagálnak majd, ahogy ő tette, amikor ellehetetlenítették a munkáját:

Akkor eljöttem Amerikába, majd amikor innen, a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, elmentem Németországba. Amikor a BioNTechhez mentem, még honlapjuk sem volt, csak véletlenül tudtam egy ismerőstől, hogy egyáltalán léteznek. Ilyenkor összepakol az ember, a szerettei közül sokat maga mögött hagy, és elmegy oda, ahol hagyják kutatni.

Karikó Katalin hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem különböznek a hagyományos oltásokétól. Szerinte sokan azért hisznek ennek ellenkezőjében, mert egyszerre oltottak be sok felnőttet és idős embert, akik életkoruknál fogva gyakrabban betegszenek meg. Úgy véli,

a támogatások megvonása nem állítja meg a fejlesztéseket, mivel az amerikai kutatók más forrásokat találnak, Európában és Kínában pedig továbbra is jelentős mRNS-kutatás zajlik.

„Jelenleg nagyjából 150 különböző klinikai vizsgálat folyik a világban mRNS-vakcinákkal különböző betegségek, de főként különböző típusú rákok ellen. Napról napra jobban értjük e betegségek és a vakcinák működését, folyamatos a fejlődés. Három évvel ezelőtt kezdtek személyre szabott mRNS-alapú vakcinákat adni New Yorkban hasnyálmirigy-daganatos betegeknek, és a betegek fele még ma is él, pedig a hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb ráktípus, a legtöbb beteget sajnos nagyon gyorsan elviszi” – mondta Karikó Katalin.