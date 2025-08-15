Karikó Katalin keményen beszólt vakcina-ügyben az amerikaiaknak

„Több a kockázat, mint a haszon” – hátat fordít az Egyesült Államok a legígéretesebb fegyvernek
Az oltás-szkeptikus amerikai egészségügyi miniszter óriási pénzeket vont meg, amelyek vakcinák fejlesztésére voltak szánva.
A magyar kutató szerint az amerikai támogatások megvonása miatt nem áll le az mRNS vakcina fejlesztése.
Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. félmilliárd dollárnyi szövetségi támogatást vont meg az mRNS-vakcina fejlesztésétől. Ezek a vakcinák a Covid-19 elleni védekezésben is kulcsszerepet játszottak – idézte fel az ATV.
Karikó Katalin, aki a technológia kifejlesztéséért Nobel-díjat kapott, úgy értékelte a döntést, hogy „köztudott, Kennedy réges-régen oltásellenes. Az, hogy most miniszter lett, nagy hátrányt okoz az amerikai tudománynak, és magának az országnak is. Amikor majd jön a következő pandémia, a fejlesztések leállítása hatalmas nemzetbiztonsági veszélyt fog előidézni. Akkor Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat.”
Karikó szerint Robert F. Kennedy Jr. „minden döntését félreértésekre és hazugságokra alapozza”.
A tudós nem érti, hogyan válhatott rövid idő alatt ilyen erőssé a tudományellenesség az Egyesült Államokban, és hogy „tömegek őrjöngenek örömükben, amiért szétverik a Harvard Egyetemet”. Szerinte a kutatók várhatóan úgy reagálnak majd, ahogy ő tette, amikor ellehetetlenítették a munkáját:
Akkor eljöttem Amerikába, majd amikor innen, a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, elmentem Németországba. Amikor a BioNTechhez mentem, még honlapjuk sem volt, csak véletlenül tudtam egy ismerőstől, hogy egyáltalán léteznek. Ilyenkor összepakol az ember, a szerettei közül sokat maga mögött hagy, és elmegy oda, ahol hagyják kutatni.
Karikó Katalin hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem különböznek a hagyományos oltásokétól. Szerinte sokan azért hisznek ennek ellenkezőjében, mert egyszerre oltottak be sok felnőttet és idős embert, akik életkoruknál fogva gyakrabban betegszenek meg. Úgy véli,
a támogatások megvonása nem állítja meg a fejlesztéseket, mivel az amerikai kutatók más forrásokat találnak, Európában és Kínában pedig továbbra is jelentős mRNS-kutatás zajlik.
„Jelenleg nagyjából 150 különböző klinikai vizsgálat folyik a világban mRNS-vakcinákkal különböző betegségek, de főként különböző típusú rákok ellen. Napról napra jobban értjük e betegségek és a vakcinák működését, folyamatos a fejlődés. Három évvel ezelőtt kezdtek személyre szabott mRNS-alapú vakcinákat adni New Yorkban hasnyálmirigy-daganatos betegeknek, és a betegek fele még ma is él, pedig a hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb ráktípus, a legtöbb beteget sajnos nagyon gyorsan elviszi” – mondta Karikó Katalin.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd