Harag és reszketés Berlinben: a lakosság a kormányzó polgármesteren veri el a port a szélsőbalos szabotázsakció miatt

Német otthonok tízezrei maradtak sötétben
A berlini áramszünet miatt üzletek és szolgáltatások zártak be és a mobilkommunikáció is akadozik.
A német főváros dühe meglepő módon nem az elkövető anarchisták ellen lángolt fel.
Komoly politikai és társadalmi feszültséget váltott ki Berlinben az a szabotázsakció, amelynek nyomán súlyos áramkimaradás lépett fel és megbénultak a főváros délnyugati kerületei a hétvégén. A politikai indíttatású, baloldali szélsőségesekhez köthető támadás következtében több tízezer ember maradt napokra áram, fűtés és meleg étel nélkül, miközben a városvezetés válságkezelése egyre hevesebb kritikák kereszttüzébe kerül – számolt be a Die Welt.
A Teltow-csatorna felett futó kábelhídon elkövetett gyújtogatás miatt Berlin „rendkívüli káresemény miatti válsághelyzetet” hirdetett, amelynek elhárításához a Bundeswehr segítségét is igénybe vette.
A német főváros energiahálózatát üzemeltető Stromnetz Berlin szerint a károk súlyosak, a teljes helyreállítás legkorábban csütörtök délutánra várható.
Hétfő estig sikerült részlegesen helyreállítani az ellátást, ám a szolgáltatás még korántsem teljes körű.
A lakossági felháborodás érthető, ám egyelőre úgy tűnik, hogy a népharag nem a szélsőbaloldali aktivistákra, hanem
elsősorban a Kai Wegner vezette fővárosi önkormányzatra zúdult.
A CDU-s kormányzó polgármestert azzal vádolták, hogy a válság első napján nem tartott helyszíni szemlét, miközben idős, súlyosan ápolásra szoruló emberek tornatermekben voltak kénytelenek átvészelni az éjszakát. Egy, az X-en terjedő videón egy feldühödött férfi azt vágta Wegner fejéhez:
Ez egyszerűen undorító. Ezek itt idős emberek; mi folyik ebben a városban, polgármester úr?”
Wegner visszautasította a vádakat, hangsúlyozva: egész nap egyeztetett a belügyi tárcával, az áramszolgáltatóval és szövetségi szervekkel. Ugyanakkor a közvélemény szemében mindez kevésnek bizonyult.
A krízis rávilágított arra is, mennyire sérülékeny a főváros kritikus infrastruktúrája.
A hatóságok szerint egyértelműen baloldali szélsőséges támadásról van szó, az akciót magára vállaló Vulkáncsoport pedig korántsem ismeretlen a német hatóságok előtt.
A 2011 óta aktív, a német belbiztonság által az anarchista és radikális baloldali spektrumhoz sorolt szervezet ettől kezdve több hasonló támadást hajtott már végre a német energia- és vasúti infrastruktúra ellen. De tettek már kárt adatkábelekben és rádióállomásokban is. A gyújtogatás kifejezetten a védjegyükké vált, a fő céljuk pedig
a fosszilis energiahordozók, a nagyvállalatok és a technológiai rendszerek elleni küzdelem, illetve a „kapitalista mindennapok megbontása”.
A szélsőségesek a „Lekapcsolni a hatalmon lévők energiáját” című kiáltványukban vállalták magukra a berlini támadást.
Franziska Giffey, Berlin szocialista gazdasági és belső tanácsnoka szövetségi segítséget sürgetett, mondván:
nem pusztán a főváros energiahálózata, hanem a „szabad társadalom” ellen intéztek támadást.
Az ügy politikai következményei még beláthatatlanok, de a Die Welt szerint egy biztos: Berlinben most nemcsak az energiaellátás, a közbizalom is komoly károkat szenvedett.
Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP