01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin szélsőbaloldal Németország szabotázs áramszünet

Harag és reszketés Berlinben: a lakosság a kormányzó polgármesteren veri el a port a szélsőbalos szabotázsakció miatt

2026. január 05. 16:10

A német főváros dühe meglepő módon nem az elkövető anarchisták ellen lángolt fel.

2026. január 05. 16:10
null

Komoly politikai és társadalmi feszültséget váltott ki Berlinben az a szabotázsakció, amelynek nyomán súlyos áramkimaradás lépett fel és megbénultak a főváros délnyugati kerületei a hétvégén. A politikai indíttatású, baloldali szélsőségesekhez köthető támadás következtében több tízezer ember maradt napokra áram, fűtés és meleg étel nélkül, miközben a városvezetés válságkezelése egyre hevesebb kritikák kereszttüzébe kerül – számolt be a Die Welt.

A Teltow-csatorna felett futó kábelhídon elkövetett gyújtogatás miatt Berlin „rendkívüli káresemény miatti válsághelyzetet” hirdetett, amelynek elhárításához a Bundeswehr segítségét is igénybe vette.

A német főváros energiahálózatát üzemeltető Stromnetz Berlin szerint a károk súlyosak, a teljes helyreállítás legkorábban csütörtök délutánra várható.

A kimaradás kezdetben

  • mintegy 45 ezer háztartást és
  • több mint 2200 vállalkozást érintett.

Hétfő estig sikerült részlegesen helyreállítani az ellátást, ám a szolgáltatás még korántsem teljes körű.

Nem az elkövetők viszik el a balhét

A lakossági felháborodás érthető, ám egyelőre úgy tűnik, hogy a népharag nem a szélsőbaloldali aktivistákra, hanem

elsősorban a Kai Wegner vezette fővárosi önkormányzatra zúdult.

A CDU-s kormányzó polgármestert azzal vádolták, hogy a válság első napján nem tartott helyszíni szemlét, miközben idős, súlyosan ápolásra szoruló emberek tornatermekben voltak kénytelenek átvészelni az éjszakát. Egy, az X-en terjedő videón egy feldühödött férfi azt vágta Wegner fejéhez:

Ez egyszerűen undorító. Ezek itt idős emberek; mi folyik ebben a városban, polgármester úr?”

Wegner visszautasította a vádakat, hangsúlyozva: egész nap egyeztetett a belügyi tárcával, az áramszolgáltatóval és szövetségi szervekkel. Ugyanakkor a közvélemény szemében mindez kevésnek bizonyult.

A krízis rávilágított arra is, mennyire sérülékeny a főváros kritikus infrastruktúrája.

Klímaőrült anarchisták akcióban

A hatóságok szerint egyértelműen baloldali szélsőséges támadásról van szó, az akciót magára vállaló Vulkáncsoport pedig korántsem ismeretlen a német hatóságok előtt.

A 2011 óta aktív, a német belbiztonság által az anarchista és radikális baloldali spektrumhoz sorolt szervezet ettől kezdve több hasonló támadást hajtott már végre a német energia- és vasúti infrastruktúra ellen. De tettek már kárt adatkábelekben és rádióállomásokban is. A gyújtogatás kifejezetten a védjegyükké vált, a fő céljuk pedig

a fosszilis energiahordozók, a nagyvállalatok és a technológiai rendszerek elleni küzdelem, illetve a „kapitalista mindennapok megbontása”.

A szélsőségesek a „Lekapcsolni a hatalmon lévők energiáját” című kiáltványukban vállalták magukra a berlini támadást.

Franziska Giffey, Berlin szocialista gazdasági és belső tanácsnoka szövetségi segítséget sürgetett, mondván:

nem pusztán a főváros energiahálózata, hanem a „szabad társadalom” ellen intéztek támadást.

Az ügy politikai következményei még beláthatatlanok, de a Die Welt szerint egy biztos: Berlinben most nemcsak az energiaellátás, a közbizalom is komoly károkat szenvedett.

Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

egonsamu-2
2026. január 05. 17:34
Természetesen a hatalmon lévök a felelösek. Mert az extrém balos anarchistákat és antifákat adópénzböl etetik és hízlalják. Lefogadom, hogy most sem lesz terrorista tettes, akit bíróság elé állítanak és megbüntetnek. Mert ök a rendszer fontos részei... A lakosság nem.
szilvarozsa
2026. január 05. 17:12
"A lakossági felháborodás érthető, ám egyelőre úgy tűnik, hogy a népharag nem a szélsőbaloldali aktivistákra, hanem elsősorban a Kai Wegner vezette fővárosi önkormányzatra zúdult." Azt reméltem, hogy az AFDre. Vagy legalább Orbánra.
Toma78
2026. január 05. 17:12
Lehet, hogy csak egy érzékenyítési akció volt, hogy szokják a háború alatt a fűtetlenséget meg az áram hiányát....😁 Most már tényleg meg fogom hirdetni náluk, hogy mécses kapható nagyobb mennyiségben fűtési célra is... Esetleg Orbánék segíthetnénrk rajtuk majd küldünk 10 ezer kínai zseblámpát, de elemet vegyenek hozzá...Bezzeg a nyugat... Tiszások áradjatok csak arra majd ott jobb lesz...🖕😁🖕
regi-nyarakon21
2026. január 05. 16:57
Irányított indulat. Ez ismerős. A szélsőbalra úgy vigyáznak, mint a hímes tojásra. Ők azok, akik az utcára vonulnak és náciznak, amikor a patrióták például a migránsáradat ellen tüntetnek. Ők a redszer pitbulljai
