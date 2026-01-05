Harag és reszketés Berlinben: a lakosság a kormányzó polgármesteren veri el a port a szélsőbalos szabotázsakció miatt

Komoly politikai és társadalmi feszültséget váltott ki Berlinben az a szabotázsakció, amelynek nyomán súlyos áramkimaradás lépett fel és megbénultak a főváros délnyugati kerületei a hétvégén. A politikai indíttatású, baloldali szélsőségesekhez köthető támadás következtében több tízezer ember maradt napokra áram, fűtés és meleg étel nélkül, miközben a városvezetés válságkezelése egyre hevesebb kritikák kereszttüzébe kerül – számolt be a Die Welt.

A Teltow-csatorna felett futó kábelhídon elkövetett gyújtogatás miatt Berlin „rendkívüli káresemény miatti válsághelyzetet” hirdetett, amelynek elhárításához a Bundeswehr segítségét is igénybe vette.