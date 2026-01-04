Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
berlin rendőrség gyújtogatás nyomozás háztartás áramszünet szolgáltatások

Német otthonok tízezrei maradtak sötétben

2026. január 04. 07:48

A berlini áramszünet miatt üzletek és szolgáltatások zártak be és a mobilkommunikáció is akadozik.

2026. január 04. 07:48
null

Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2 200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az áramszünet miatt 

  • leálltak a fűtőrendszerek, 
  • működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, 
  • üzletek és szolgáltatások zártak be, 
  • a mobilkommunikáció is akadozik. 

A távfűtés is részben érintett, mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

Szükségszállásokat is megnyitottak

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek. 

Sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. 

A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2026. január 04. 09:49
Ide jutott Németország, Európa valaha vezető hatalma, a megbízhatóság, precizitás iskolapéldája? Aggregátorról csak hallottak, ami áramszünet, leállás esetén segít? Ezek akarnak Oroszországra megelőző csapást mérni? Lehet, hogy saját magukon edzenek…
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 04. 08:56
Megnézték, Merz megvan még? Nem a Delta Force jögt el érte?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. január 04. 08:41
Redundanciáról még nem hallottak? Berlin azért nem egy zsákfalu.
Válasz erre
1
0
wadcutter
2026. január 04. 08:12
időközben a hős, bátor fricc búvárok a Teltow-csatornában női ruhákat találtak és bennük Putyin útlevelét, ezért újabb szankciók következnek
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!