Német lap ismerte el: irigykedhet Magyarország békéjére és nyugalmára Brüsszel és a Nyugat, ahol már a káosz és rettegés az úr

Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok munkájuk volt a mentőszolgálatoknak és a rendőrségnek Berlinben.
A Tichys Einblick szerint Európa két fele nemcsak politikailag, hanem a közbiztonság tekintetében is szétszakadt.
Miközben Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott. A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű.
Németországban az újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint. Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére.
A helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb:
Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.
A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.
Franciaországban például egyetlen éjszaka alatt majdnem 1200 autót gyújtottak fel, több száz embert vettek őrizetbe, miközben a Champs-Élysées-re tervezett nagyszabású ünnepséget előre le kellett mondani a biztonsági kockázatok miatt.
A lap kiemeli, hogy
miközben Emmanuel Macron újévi beszédében a távoli Ukrajnában zajló háborúról és az annál is távolabbi Oroszország elleni küzdelemről beszélt, a háború – amelyet a drogmaffia és a bűnöző migránsok büntetlensége tart életben – valójában Franciaország valamennyi városának utcáin tombolt.”
A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy
Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.
A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le. Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvények voltak lehetségesek komolyabb incidensek nélkül.
Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek. A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas.
