Német lap ismerte el: irigykedhet Magyarország békéjére és nyugalmára Brüsszel és a Nyugat, ahol már a káosz és rettegés az úr

Miközben Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott. A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű.

Nyugat-Európa: életveszélyes közállapotok

Németországban az újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint. Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére.