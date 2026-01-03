Ft
Német lap ismerte el: irigykedhet Magyarország békéjére és nyugalmára Brüsszel és a Nyugat, ahol már a káosz és rettegés az úr

2026. január 03. 22:40

A Tichys Einblick szerint Európa két fele nemcsak politikailag, hanem a közbiztonság tekintetében is szétszakadt.

2026. január 03. 22:40
null

Miközben Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott. A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű.

Nyugat-Európa: életveszélyes közállapotok

Németországban az újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint. Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére.

A helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb:

  • Amszterdamban egy XIX. századi templom égett ki teljesen, miután Molotov-koktélokat hajigáltak rá,
  • Belgiumban pedig a rendőrszakszervezetek beszéltek „példátlan erőszakhullámról”.

Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.

A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.

Franciaországban például egyetlen éjszaka alatt majdnem 1200 autót gyújtottak fel, több száz embert vettek őrizetbe, miközben a Champs-Élysées-re tervezett nagyszabású ünnepséget előre le kellett mondani a biztonsági kockázatok miatt.

A lap kiemeli, hogy

miközben Emmanuel Macron újévi beszédében a távoli Ukrajnában zajló háborúról és az annál is távolabbi Oroszország elleni küzdelemről beszélt, a háború – amelyet a drogmaffia és a bűnöző migránsok büntetlensége tart életben – valójában Franciaország valamennyi városának utcáin tombolt.”

Kelet-Közép-Európa: a szégyenkezés nélküli rend

A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy

Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.

A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le. Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvények voltak lehetségesek komolyabb incidensek nélkül.

Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek. A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas.

***

Fotó: X

johannluipigus
2026. január 03. 23:33
Most adjunk hálát a sorsnak, hogy miniszterelnök urunk nem engedett a brüsszeli férgek zsarolásának a migránycsok befogadásával kapcsolatban.
scorpicores
2026. január 03. 23:24
Eszméletlen, h idén mennyi olasz érkezett Bp-re...és költenek is a vásárokban ezerrel...itt növelik az adóbevételt...
jump-ing
2026. január 03. 22:59
Elszabadult az őrület...
nyolcadikutasagyozo
2026. január 03. 22:57
Mi most voltunk kint a németeknél a 19 es villamoson amely a Hauptbahnhofról indult ,mire Haidhausen be értünk ,csak 4 utast öltek meg a migránsok.Szörnyű volt ,az egyiköjüket meg is ették.
