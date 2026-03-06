Ft
brfk ötkert Egressy Mátyás dunai vízirendészeti rendőrkapitányság lánchíd duna kábítószer

Megvan a boncolás eredménye Egressy Mátyás ügyében

2026. március 06. 15:19

Örök rejtély marad, hogy pontosan mi történt a 18 éves fiúval.

2026. március 06. 15:19
null

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) legfrissebb tájékoztatása szerint elkészült a toxikológiai vizsgálat Egressy Mátyás halála ügyében. Az eredmény egyértelmű: 

a 18 éves fiú szervezetében sem kábítószer, sem gyógyszer, sem egyéb pszichoaktív anyag nem volt kimutatható.

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el, miután elhagyta az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyet. A fiatalember hazafelé tartott a XI. kerületi otthonába: az édesapa szerint a Március 15. téren felszállt egy éjszakai buszra, amelyen Kelenföldig utazhatott volna. Utolsóként a telefonja jelzett, amit később egy buszon találtak meg – egy férfit már elfogtak és elítéltek, mert eltulajdonította a készüléket. A nyomozás során a rendőrség alaposan feltérképezte az estét: tanúkat hallgattak ki, mobiladatok, térfigyelő- és biztonsági kamerafelvételek, valamint a szórakozóhely belső kameráinak másodpercről másodpercre történő elemzése történt.

Kiderült, hogy Mátyás egyetlen pillanatra sem hagyta őrizetlenül a poharát, és semmi nem utalt arra, hogy tudtán kívül bármilyen szert kapott volna.

A rendelkezésre álló bizonyítékok – köztük egy dunai hajó kamerafelvétele, amely rögzítette, ahogy egy test a Lánchídról a Dunába zuhan, valamint a hídon talált kulcscsomó – mind arra utaltak, hogy a fiú onnan esett a vízbe. A család is megerősítette: nagy valószínűséggel ő volt az a személy.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig keresték hiába a holttestet a jeges folyóban. Végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól körülbelül három kilométerrel délre. A hatósági boncolás sem talált idegenkezűségre utaló sérülést. A BRFK minden lehetséges nyomot, sőt még a szóbeszédeket is ellenőrzött a teljes körű közigazgatási eljárás során – semmi nem támasztotta alá, hogy Mátyás kábítószert fogyasztott volna. A rendelkezésre álló adatok alapján külső kényszer nélkül került a Dunába, a tragédia pontos okát és indítékát is – mint sok hasonló esetben – magával vitte a fiú.

Nyitókép forrása: police.hu

