Megvan a boncolás eredménye Egressy Mátyás ügyében

A rendelkezésre álló bizonyítékok – köztük egy dunai hajó kamerafelvétele, amely rögzítette, ahogy egy test a Lánchídról a Dunába zuhan, valamint a hídon talált kulcscsomó – mind arra utaltak, hogy a fiú onnan esett a vízbe. A család is megerősítette: nagy valószínűséggel ő volt az a személy.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig keresték hiába a holttestet a jeges folyóban. Végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól körülbelül három kilométerrel délre. A hatósági boncolás sem talált idegenkezűségre utaló sérülést. A BRFK minden lehetséges nyomot, sőt még a szóbeszédeket is ellenőrzött a teljes körű közigazgatási eljárás során – semmi nem támasztotta alá, hogy Mátyás kábítószert fogyasztott volna. A rendelkezésre álló adatok alapján külső kényszer nélkül került a Dunába, a tragédia pontos okát és indítékát is – mint sok hasonló esetben – magával vitte a fiú.

Nyitókép forrása: police.hu